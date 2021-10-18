Уровень безработицы в Смоленской области с начала года снизился до 1%

СМОЛЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Смоленской области за 10 месяцев 2021 года снизился с 4,5 до 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время без работы в регионе остаются менее 5 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"На данный момент в регионе зафиксировано снижение в 4,5 раза численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. Всего в этом году было трудоустроено 16,5 тыс. человек. С начала года работодателями заявлено порядка 36 тыс. вакансий, на которые были трудоустроены порядка 11,5 тыс. жителей региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Как уточнил начальник департамента службы занятости населения Смоленской области Роман Романенков, многие компании готовы принять на полугодовую стажировку молодых специалистов с возможностью дальнейшего трудоустройства, а региональные власти доплачивают работодателям за наставничество. В Смоленской области также действуют программы временного трудоустройства жителей от 14 до 18 лет.

"В рамках областной государственной программы "Содействие занятости населения Смоленской области" в этом году были обеспечены рабочие места для более чем 2,3 тыс. подростков. В приоритетном порядке на временные работы трудоустраивают несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации", - отметили в пресс-службе.