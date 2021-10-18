В школы Дербента до конца октября поступят 40 тыс. учебников

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Власти в дагестанском Дербенте закупили недостающую учебную литературу для образовательных учреждений города. До конца октября 40 тыс. учебников поступят в учебные заведения, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Проведя анализ общего количества учебников, имеющихся в школах города, а также выделенных республиканским министерством образования и науки, руководство Дербента решило за свой счет закупить недостающую часть учебной литературы для полного обеспечения учащихся. Все школы на основе своих планов дали нам заявки. В связи с этим потребность в учебниках должна быть исполнена на сто процентов. До конца октября поступят 40 тыс. учебников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всего летнего периода в школах велась работа по подготовке количественного ассортимента учебной литературы.

"Договоры на поставки учебников мы заключили с издательствами "Просвещение", "Мнемозина" и "Русское слово". В настоящее время в городе порядка 18 тысяч учащихся, у которых до 100 тысяч книг. Дополнительно к этому мы приобрели около 40 тысяч, плюс со стороны Минобра на 5-6-е классы выделено около 6 тысяч учебников. Таким образом, полностью закрывается вопрос с учебниками в школах Дербента", - цитирует заместителя главы города Видади Зейналова пресс-служба администрации Дербента.