Служба закончилась, жизнь только начинается. О пенсии для собак специального назначения

Порядок, как известно, охраняют не только люди, но и собаки. Срок их службы — восемь лет, потом пенсия. Четвероногих напарников чаще всего забирают к себе домой кинологи, которые с ними работали, но порой и совершенно новые люди, которые готовы учиться жить с полностью сложившимся псом со своими привычками и правилами. На примере "списанных" Мухтаров Томского УФСИН узнавали, какова процедура списания собак-ветеранов

"Как же я мог его предать?" Александр Кудинов пришел в кинологическую службу УФСИН семь лет назад, сразу после демобилизации из армии. Его первой собакой-сослуживцем стал Антей. Он попал в ведомственный питомник еще щенком. Что такое жизнь в семье, с любящими хозяевами, Антей впервые смог оценить только полгода назад, когда пришло время пенсии. После списания со службы его забрал к себе домой "старший коллега".

Описание Александр Кудинов и Антей © Личный архив Александра Кудинова

— Разве я мог поступить иначе, бросить его? — говорит Александр. — Мы ведь через все вместе прошли — через сборы, тренировки и полигоны, по поездам мотались, выступали на соревнованиях. И за эти годы стали настоящими друзьями. Не с каждым человеком так подружишься, как с хорошей, умной, верной собакой. Мы с Антеем научились понимать друг друга буквально с полуслова. Никакие команды давно не нужны, чтобы он догадался, чего я хочу. Я к нему часто так и обращаюсь — "дружбан", и он сразу откликается. Мы с ним можем и посидеть, за жизнь поговорить. Он для меня даже больше чем друг — напарник, самый надежный, проверенный. Может, я его и излишне очеловечиваю, но поверьте, все основания для этого есть. Так как же я мог его предать? Александр живет в частном доме с большим приусадебным участком. Для Антея выстроил просторный вольер и утепленную будку — красивую, удобную, с окошками. — Лишний раз тренировками его не напрягаю. Он свое отслужил, пусть теперь отдыхает. У нас все служебные собаки приучены к сухому корму, подкармливать их обычной едой считается вредным. Но я не могу удержаться от того, чтобы его побаловать, — признается Александр. У Александра с женой пока нет детей, но, когда они появятся, огромная немецкая овчарка в доме не станет проблемой — у Антея богатый опыт общения с племянниками хозяина, которые живут поблизости и часто приходят в гости. Раньше, во время службы в УФСИН, Антей предпочитал игре лакомства, которые Александр давал ему за отлично выполненные задания. Теперь же собачьи приоритеты расставлены иначе.

— За полгода на пенсии Антей стал совершенно другим. Он любит играть, обниматься, встав на задние лапы, передние положив на мои плечи, и замирает от удовольствия, — улыбается Александр. — Все-таки между служебной собакой и домашней, живущей в семье, огромная разница. Антей сейчас добирает внимание, которого ему так не хватало все эти годы, и я очень рад, что мы можем окружить его заботой. А на работе у Александра новый напарник — немецкая овчарка Мэлвин. "Уметь любить — это нужно обязательно" Оксана Черникова решила стать кинологом, когда ей было 14, и ни разу не пожалела. "Я очень счастливый человек. Не многим в жизни выпадает шанс заниматься именно тем, о чем они мечтали. А мне с профессией повезло". Первой служебной собакой Оксаны стала немецкая овчарка Чара. "Она была для меня лучшим напарником. Таким, как в голливудских фильмах, когда вы оба отвечаете друг за друга, поддерживаете во всем и идете вместе до самого конца".

Описание Оксана Черникова с Чарой © Личный архив Оксаны Черниковой

Когда Чара отслужила свое, Оксана, не задумываясь, забрала ее домой, хотя живет в обычной городской квартире. "И мысли не было, оставлять ее или нет: она ведь росла в нашей семье, когда была щенком. Сын и дочка тогда были совсем маленькие, но даже погрызенные игрушки не помешали им стать лучшими друзьями. И когда Чара отслужила свое, мы все были счастливы, что она вернулась к нам насовсем". Обычный срок жизни для немецких овчарок — 10–14 лет. — Когда Чара ушла от нас, это было большое горе для всей нашей семьи. Мы словно родного человека потеряли. А я так и не могу до конца смириться с этой потерей, — признается Оксана. — До сих пор вижу такие странные сны, будто я наяву рядом с ней. Знаете, как кинологи говорят, когда умирает их собака: "Беги по радуге!" Так вот однажды мне приснилось, что моя собака бежит рядом с остальными, я дверь машины открываю, говорю: "Садись, поехали!" Она прыгает на сиденье — и растворяется… И дальше бежит с другими собаками. А я думаю: "Что ж, значит, хорошо ей там…" Как все-таки обидно, как несправедливо, что такой короткий век у наших питомцев. Жили бы они столько же, сколько мы… На службе Чару заменила Оджи, тоже немецкая овчарка. После службы Оксана и ее забрала домой, хотя у нее уже живут кот и собака "дворянской породы", как называет ее хозяйка, — она подобрала ее раненой на улице. Вся компания теперь летом переезжает вместе с хозяевами на дачу, а осенью возвращается в город. — Немецкие овчарки очень деликатны, никогда не навязываются, не требуют постоянного внимания. И даже на пенсии, когда их основное занятие — отдыхать, очень рады, если для них найдется работа. Когда они при деле, овчарки счастливы. Хотя, конечно, с возрастом темперамент у них уже не тот, что в молодости. С возрастом они становятся еще красивее, представительнее, но сил меньше. Я как-то болела, оставалась дома и решила понаблюдать, чем Оджи занимается, пока нас нет. Оказалось, спит целый день, — улыбается Оксана. — Я всегда ищу способ как-то побаловать ее. Она привыкла к сухому корму, но я хоть селедки, да ей в еду подмешаю. Забота — это меньшее, чем мы можем отблагодарить собак. Любовь, которую они нам дарят, бесценна.

Описание С Оджи после соревнований специалистов-кинологов, где они заняли 3-е место © Личный архив Оксаны Черниковой

На службе у Оксаны теперь новый напарник — восточная овчарка Грей. "Знаете, есть такие собаки — с совершенно человеческими глазами. Встретить такую собаку — счастье. И Грей из их числа". Грей попал в кинологическую службу УФСИН годовалым, с тяжелым прошлым: хозяева сначала держали его на цепи, а потом и вовсе решили избавиться. Но Оксане довольно быстро удалось найти с ним общий язык. — Единственное, что нужно, чтобы наладить отношения с собакой, — это любовь. Никаких наказаний, даже голоса повышать не нужно. Только любовь. Собаки — волшебные существа, которых нам послали неизвестно за что. И на любовь они ответят любовью. Когда между человеком и собакой есть полное понимание и доверие, и говорить ничего не нужно. Собаки сами все поймут — с полуслова, с полувзгляда. Сейчас Оксана руководит подразделением из четырех кинологов. Когда в ее команду приходят новички, совет всегда один: "Ты должен "слиться" с собакой. И только тогда ты почувствуешь, насколько она готова отдать всю себя. Если ты хочешь, чтобы на сборах или соревнованиях собака выполняла все задания на 100%, ты должен на столько же ее любить. Тогда она тебя услышит и все для тебя сделает. Если ты этого не можешь, работа кинолога не для тебя". "Собаки как образ жизни" Людмила Аникина и представить не могла, что станет кинологом и будет работать в уголовно-исполнительной системе. — У нас дома всегда жили коты, а я с самого детства хотела собаку. Очень долго выпрашивала, и наконец в 14 лет мне подарили колли. С тех пор собаки стали образом моей жизни, — говорит Людмила. — Я еще со школы занималась дрессировкой, но не думала, что это станет моей профессией. Меня перетянула подружка. Говорит: "Хочешь пойти работать кинологом в колонию?" Я подумала: "А почему нет? Когда работа — это просто дрессировка собак… Наверное, классно. Говорю: "Да, пойдем". И вот уже 16 лет я служу кинологом. Вместе с новой работой в доме Людмилы появился и новый член семьи. — Я любила другую породу и всегда говорила, что у меня в доме никогда не будет немецкой овчарки. Но когда я пришла в УФСИН, мне дали овчарку. Я подумала, что Атос будет жить в колонии, в вольере. Но прошло совсем немного времени — и я привела его домой. Поговорила с мужем, и Атос перешел жить к нам. Мы с ним вместе ездили каждый день на работу — служебные инструкции это разрешают.

Описание Атос © Личный архив Людмилы Аникиной

Когда Атосу было пять лет, у него начались проблемы с сердцем. Полноценно работать он больше не мог, и его списали со службы по здоровью. — Забирая уже списанного Атоса домой, я, признаться, думала, что долго жить ему не суждено. Все-таки сердце — это серьезно, он был слабый, жил на таблетках. Но, как говорится, любовь лечит. Убрали физические нагрузки, на лето родители забирали его на дачу, и в результате он прожил еще семь лет. Сейчас Людмила работает с немецкой овчаркой Фиксой, будущее которой уже предопределено. — Думаю, да, заберу. Она у нас хоть мадам очень стервозная, но работает очень хорошо. Может постоять и за себя, и за хозяина. Почему-то я для нее хозяйка, за которую надо заступаться. Оберегает меня от любых поползновений в мою сторону. Чувствует во мне какую-то слабинку, наверное. Хоть я могу и сама за себя постоять, она считает, что это нужно делать ей, — улыбается Людмила. — Мне с Фиксой легко, потому что я ее чувствую, я ее вижу. И прекрасно понимаю, что она будет делать в любую секунду. Людмила тоже уверена, что добиться полного взаимопонимания с собакой и отличных результатов можно и без жестких мер. — Если вы будете постоянно дергать собаку, не будете ее любить, не будет никакой отдачи. Если собака делает что-то из боязни, хорошей работы не будет. В какой-нибудь момент она обязательно подведет, подставит. А если ты любишь собаку и доверяешь ей, об этом и речи быть не может. Тогда собака тебе полностью доверяет. Все в точности так же, как с напарником-человеком. Фикса очень капризная, но она понимает: я никогда ничего плохого ей не сделаю. И она за меня горой, в любых условиях сделает для меня все. И я для нее тоже сделаю все. Фикса уже сейчас частый гость в доме Людмилы, хотя у нее уже живет еще одна немецкая овчарка, про которую хозяйка говорит — "это собака для души". — Бывает, что я долго не привожу Фиксу домой, особенно зимой, когда в квартире включается отопление и воздух становится очень сухим. Для собаки, которая привыкла жить в вольере, это не комильфо: у нее пересыхает и начинает чесаться кожа. Так вот если Фиксы долго нет, дочка начинает спрашивать: "Ты не привезешь Фиксоньку в гости?" Она ветеринар и, бывает, ругает меня, когда я даю Фиксе кусочек конфетки. Но я же не даю целую плитку шоколада, один кусочек можно. Сознаюсь, грешна: хоть сырком, да всегда угощу. Людмила тоже давно убедилась: между служебной и домашней собакой очень большая разница.

Описание Дочь Людмилы Аникиной Татьяна с Атосом © Личный архив Людмилы Аникиной

— Как ни крути, но собаке, которая живет в вольере, недостает общения. Сколько бы ты ни уделял собаке времени на работе, ей не хватает человеческого тепла. Домашняя собака знает, что ты всегда рядом, если уходишь, то всегда вернешься. А служебные собаки обделены вниманием. Потому всегда так и получается, что рано или поздно я начинаю приводить рабочую собаку к себе домой. Мне становится ее жалко, и как бы я ни зарекалась, не могу выдержать. Людей, которые собираются взять домой служебную собаку, Людмила предостерегает: "Рабочая собака даже на пенсии не может сидеть без дела, с ней нужно постоянно заниматься, давать хотя бы самые простые задачи, чтобы нагрузка была не только физической, но и умственной". "Первые три дня он просто спал" Марина Рамих проработала кинологом семь лет. Когда она перешла в другое подразделение и стала вожатой караульных собак, ей пришлось расстаться с Максом — восточной овчаркой, с которой она служила. Ему было еще рано отправляться на покой, восемь лет Максу исполнилось лишь через полтора года после перевода Марины. И как только появилась возможность, она сразу же забрала Макса к себе домой, где он прожил еще восемь лет. — 16 лет — солидный возраст для овчарки. Наверное, ему было хорошо и спокойно, не было такой нагрузки, как на работе, и организм собаки не так изнашивался. А дома все, что приходится делать, — только в удовольствие. Вот и весь очень простой секрет долголетия. Когда Макса не стало, Марина могла взять щенка, но решила поступить по-другому. — Я хоть и на пенсии, но работаю. К тому же у меня дети, внуки. Нет времени много заниматься с собакой, вкладываться в нее. Когда берешь щенка, вкладывать придется очень и очень много. Если не заниматься, из собаки не вырастет ничего путного, — уверена Марина. — Зато время поддерживать то, что уже вложено, у меня есть. Поэтому я и решила взять взрослого, сложившегося пса. Причем лучше кобеля — я всегда с ними работала, мне с ними проще. Хоть Марина и кинолог, все равно переживала, как сложатся отношения с собакой, воспитанной не ею. — Чужая собака — это чужая собака. К тому же собаки — как люди, у всех разные характеры. И это тоже нужно понимать и учитывать. Невольно ждешь какого-то подвоха, тем более когда кобель очень большой. Но все сложилось хорошо. Буч очень адекватный, хороший, не создает проблем, многому научен. Мне остается только поддерживать навыки, чтобы они не забылись. Занимаемся в охотку, не перегружая друг друга, в формате игры. Мы ведь оба пенсионеры, — улыбается Марина. Марина забрала Буча в конце апреля, и он уже освоился в новом доме.

Описание Буч © Личный архив Марины Рамих

— Не просто освоился, но и нас уже к порядку приучил, — смеется Марина. — Мы живем в частном доме, и поначалу Буч в пять-шесть утра начинал лаять, беситься, будил всех. Он приучен не гадить там, где живет, его нужно выгуливать утром и вечером. Я подскакивала ни свет ни заря и шла с ним гулять. Но потом дочка сказала: "Так, хватит. Нужно, чтобы не мы под него подстраивались, а он под нас". И сейчас мы его приучили, что в восемь часов встаем — и только тогда идем гулять. Он молчит, терпит. Дочка права: нельзя во всем идти на поводу у собаки. Буч уже выбрал, кого считать своей новой хозяйкой. — Он признает всех домашних — пожилых, взрослых, детей. Если дочка идет с Бучем гулять — прекрасно ее слушается. Но если я рядом, все тут же меняется. Дочка начинает командовать, а он делает вид, что вообще ее не знает. Она Буча подзывает — он подходит и демонстративно садится рядом со мной, не с ней. Показывает, кто главный в доме, — улыбается Марина. За полгода на пенсии Буч тоже стал другим. — Он стал намного спокойнее, чувствует себя вольготнее. Когда его привезли, первые три дня он просто спал. Мы выходим во двор — а он лежит, спит. Подойду, потребушу его — он глаза откроет, на меня посмотрит и дальше спать. Теперь все хорошо. С удовольствием гуляет, бегает, прыгает, радуется жизни. "Нам позвонили и сказали: "Троя будет ваша" В семье Екатерины Шумиловой три месяца живет немецкая овчарка Троя. Решение взять к себе домой служебную собаку далось им с мужем непросто. — Мы думали об этом очень долго, — признается Екатерина. — Первая мысль появилась примерно год назад. Нам стало интересно, что происходит с собаками, которые служат в полиции и других правоохранительных органах, когда они уходят на пенсию. Мы стали вникать в эту тему, узнавать, что и как, и в итоге через знакомых вышли на кинологическую службу УФСИН. Созванивались непосредственно с начальством. Переговорили, сказали, что хотим взять такую собаку себе. Для начала кинологи пригласили приехать и познакомиться с Троей. — Перед первой встречей мы очень переживали, подойдем ли друг другу, сойдемся ли характерами. Все-таки собака возрастная, полностью сформированная. Но все сомнения быстро отпали. Нас подвели к вольеру, вывели Трою, нам разрешили ее погладить. Потом мы приезжали еще несколько раз. Гуляли, выстраивали дружеское общение. До этого у нас был французский бульдог — по сравнению с овчаркой, конечно, очень большая разница. Но все равно мы уже знали, как к собакам подход найти.

Описание Троя © Личный архив Екатерины Шумиловой