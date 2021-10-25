В Ставрополе отремонтировали 17 км дорог в рамках нацпроекта с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Ремонт более 17 км дорог завершился в Ставрополе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ставропольского края.

"Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в краевой столице в этом году отремонтировано 13 объектов общей протяженностью более 17 км", - говорится в сообщении. Среди них участки дорог по улицам Западный Обход, Серова, Трунова, Биологическая, Объездная, Мира, Орджоникидзе, Добролюбова, Комсомольская, Гризодубовой, а также по Старомарьевскому шоссе, переулку Каховскому и проезду Янтарному.

Как отмечается, новое дорожное полотно соответствует нормативным требованиям. Обустроены тротуары, автобусные остановки. Установлено барьерное ограждение, новые дорожные знаки. Нанесена разметка.

"Ежедневно по городским дорогам проезжают тысячи автомобилей, часть из которых - транзитный транспорт. От качества этих дорог зависит уровень безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения, поэтому важно приводить в нормативное состояние городские дороги. В этом нам помогает, в том числе, реализация "дорожного" нацпроекта", - сказал министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году в Ставрополе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запланировано отремонтировать семь участков дорог общей протяженностью 7 км.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.