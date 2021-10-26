Около 720 га садов высадили в Карачаево-Черкесии с 2017 года

ЧЕРКЕССК, 26 октября. /ТАСС/. Аграрии Карачаево-Черкесии с 2017 года высадили порядка 720 га садов, большую часть из которых составляют сады интенсивного типа. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"С 2017 года в республике заложено 718,9 га садов, из них 616,3 га - это сады интенсивного типа и 102,6 га - орехоплодные насаждения. В Карачаево-Черкесии идеальные условия для выращивания яблок и груш", - отметил Темрезов.

В 2019 году в регионе была запущена целевая программа по развитию садоводства на территории республики на 2019-2021 годы, разработанная Минсельхозом КЧР. В рамках программы участникам сельскохозяйственного потребительского кооператива предоставляется грант на финансовое обеспечение затрат для закладки мини-садов интенсивного типа. За период реализации программы сельхозкооперативам направлено 98,4 млн рублей.

"Программа хорошая, в итоге мы получаем колоссальный результат - возрождение садоводства, что позволит полностью покрыть потребность республики в яблоках и даже наладить поставки в другие регионы страны. Это, безусловно, вдыхает жизнь в отдаленные населенные пункты, у людей появляются собственные источники дохода, открываются новые рабочие места", - добавил глава региона.

Ранее Темрезов, выступая с ежегодным посланием перед местными парламентариями, сообщил, что площадь фруктовых садов в Карачаево-Черкесии планируется увеличить на 5 тыс. га в ближайшие пять лет.