Строительство мотодрома с мотобольным полем на Ставрополье планируют начать в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Строительство современного мотодрома с мотобольным полем и трибунами на 4 тыс. зрителей планируют начать в городе Ипатово Ставропольского края в 2022 году в рамках краевой государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", сообщает в среду пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

"Сейчас проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу для получения положительного заключения. После чего начнутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, которая сможет воплотить этот проект в жизнь", - пояснил и. о. министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко, слова которого приводит пресс-служба.

Современный мотодром представляет из себя мотобольное поле, стационарную крытую трибуну на 4 тыс. мест и сборно-разборную трибуну на 1 тыс. посадочных мест, автомобильную стоянку и административное здание. На территории мотодрома также планируют установить освещение и видеонаблюдение. Кроме того, на объекте построят трассу для шоссейно-кольцевой гонки и трассу мотокросса.