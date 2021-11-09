Музей и апартаменты: житель Казани организовал в старинном особняке "доходный дом"

— Пианино "Красный Октябрь" прадедушка купил в 1953 году, — рассказывает Алексей Прокопчик. — Он был музыкантом без образования. Я, к сожалению, не играю, но периодически устраиваю музыкальные вечера, вечера русского романса. Приходят играть профессиональные потомственные музыканты, родственники моей супруги.

Описание Алексей Прокопчик © Оксана Сотник/ТАСС

В этом двухэтажном домике на пригорке в начале XX века жил зоолог Эммануил Данилович Пельцам, а с 1930-х годов — семья Алексея Прокопчика. Все эти предметы знакомы Алексею с детства: он здесь родился и вырос, а теперь превратил квартиру в своеобразный семейный музей, сам проводит экскурсии и музыкальные вечера. А еще здесь останавливаются туристы: желающих пожить в старинных интерьерах находится немало. Коммуналки-особняки Здесь множество ужасно любопытных мелочей: кресло-качалка начала XX века, купленное бабушкой супруги в комиссионке; деревянная ширма, найденная на даче; литой медведь, подаренный прадедушке. Что ни предмет — целая история, будь то старинный дверной колокольчик или сама дверь, тоже старинная, деревянная. Ее Алексей избавил от трех слоев дерматина (каждое поколение, живущее в доме, набивало свой кусок), покрасил, и теперь она напоминает старую амбарную дверь. — Жаль было закрывать ее шикарные петли, — говорит Прокопчик, — поэтому так и оставил, хотя, конечно, она в таком виде никогда не была. Настоящий венский стул отец Алексея принес из соседнего дома, когда его сносили. — Хотя он особо не увлекался такими вещами, но, видимо, почувствовал в нем красоту. Оказалось, это оригинальный стул компании братьев Тонет. Именно они запатентовали гнутую мебель в Вене, которую после этого стали называть венской, — показывает Алексей на клеймо.

Еще 20 лет назад этот район выглядел совсем иначе. — Вокруг были деревянные здания, — рассказывает Прокопчик, показывая на новостройки. — Конечно, я во многих бывал в гостях у друзей. И замечал, что соседние дома иначе устроены. Там были в основном большие коридоры, множество комнат, анфилады. В советское время из этих больших дореволюционных квартир сделали коммуналки. И такие дома мне казались замками. Представьте: я вхожу, а передо мной длинный коридор и комнаты, комнаты. Все такое высокое, разные люди живут. А нашу квартиру я тогда воспринимал очень маленькой, крохотной. У нас тут и потолки намного ниже. Он показывает фото: в то время квартира выглядела как типичное жилье в 90-х. Арки с колоннами, которая сегодня разделяет главную комнату на зону гостиной и спальни, не видно. Она закрыта перегородками и классическим ковром. — Ничего нашу квартиру за особо старинную не выдавало. Оригинальную арку с колоннами еще в советское время спрятали за шторами прадедушка с прабабушкой. Они были коммунистами, и для них такой дух роскоши был чужд. А родители мои еще дальше пошли. Чтобы комнату разделить, закрыли колонны, — рассказывает Алексей. — А вот эту декоративную деталь от арки снесли, когда шкаф заносили в 90-е годы. Я с ней играл как с юлой. Жилье от прадеда Двухэтажный деревянный дом был построен в 1891 году. В 1896-м его купил эстонец по происхождению Эммануил Данилович Пельцам — зоолог-самоучка, сумевший построить неплохую карьеру. Как следует из некролога, он был консерватором зоологического кабинета сначала Казанского, затем Томского университета. Отмечается, что Пельцам принимал активное участие в деятельности Общества естествоиспытателей при Казанском университете, совершал экскурсии по Волге, собирал материалы по ихтиологии рек. В 1896 году, после выхода в отставку, поселился в Казани, приобретя здесь дом. Судя по всему, до своей смерти в 1912 году он жил как раз в этом доме на Второй Горе, так тогда называлась улица Волкова. — Кому принадлежал дом после 1912 года — неизвестно. Но в 1923 году некий Бережной Александр Иванович продал его Сельхозбанку. И квартиры здесь стали служебным жильем для сотрудников. В 1934 году моего прадеда перевели из Набережных Челнов вот сюда, в Казань. Чуть позже он стал заведующим Татарской конторой Сельхозбанка. Так моя семья здесь оказалась, — рассказывает Алексей, сидя за массивным деревянным столом в центре комнаты.

Стол стоит на этом месте с того самого 1934 года. Это одна из первых вещей, которыми прадед обставил квартиру. С того же времени в квартире находятся старинные часы и тумбочка в псевдокитайском стиле. Деревянные здания вокруг дома Пельцама стали сносить в начале 2000-х. — Даже из хороших домов, где были коммуналки (те самые, что мне так нравились), люди переезжали. Кому нужна коммунальная квартира? Просто комната в каком-то старом доме. Оставались те, у кого была отдельная квартира, дом в хорошем состоянии и участок, — вспоминает Алексей. У их семьи тоже уже был ордер на квартиру в спальном районе. Однако тогда жильцам удалось отстоять свое право остаться здесь и сохранить дом. В 2018 году фасад был обновлен в рамках "Том Сойер Феста". В том же году скончалась бабушка Алексея, которая проживала в квартире последние годы. — Тогда я всерьез задумался над реализацией идеи о сдаче дома, которая была у меня давно. Я часто размышлял, чем же наш дом отличался от тех соседних. Почему квартиры здесь небольшие и у каждой отдельный вход? Пришел к выводу, что изначально он строился как доходный. Подумал, что было бы хорошо его функцию восстановить, — рассказывает Алексей.

Ремонт "под старину" он начал гораздо раньше, еще десять лет назад. — Вот здесь, в главной комнате, тогда обои переклеил, покраску провел. Я делал для себя. Самому было интересно привести квартиру в изначальный вид: так, как это могло бы быть в XIX веке. Мебели старинной в доме было много, колонны, лепнина на потолке, — говорит Алексей. Все это он реализовал без образования, без дизайнера и даже без картинок из Pinterest, до популярности которого оставалось еще несколько лет. — У меня не было никакой насмотренности. Сейчас очень много можно посмотреть, вдохновиться, понять, что классно, — рассказывает Алексей. — Тогда вообще понимания не было, делал просто от души. Ну я и переборщил от души. Очень вычурно получилось у меня. Дорого-богато. Привидение для туристов Вторую комнату, прихожую, кухню Прокопчик доделывал уже в 2019 году, четко зная, что будет сдавать квартиру для туристов. — Отклик был сразу. Я подозревал, что людям не хватает чего-то такого интересного. Меня подбадривало окружение, говорили — крутая идея. И идея сработала, дом с историей востребован у туристов. В сезон — с мая по октябрь — все заполнено, — рассказывает Алексей. Многие выбирают квартиру в историческом доме, чтобы получить от посещения Казани дополнительные эмоции. По словам Алексея, часто гостей удивляет, что в квартире, где жили обычные люди, сохранились такие старинные вещи, ведь зачастую люди избавлялись от подобного "старья". В числе популярных вопросов к хозяину — есть ли в доме привидения.