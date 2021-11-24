Реальность и вымыслы Петербурга. Об одном из самых мистических городов России

Туманная атмосфера, серость, дождливость, а также огромное количество тайн — все это делает Санкт-Петербург одним из самых притягательных городов страны. Когда-то влиятельные горожане образовывали здесь тайные общества, увлекались черной магией, искали способы бессмертия, познания себя и мира. Все это не может не вызывать множества домыслов и мифов. Вместе с учеными попытаемся отделить правду от выдумок на примере пяти самых противоречивых легенд Петербурга

Ротонда на Гороховой улице Жилой дом на Гороховой улице конца XVIII века считается центром скопления нечистой силы Санкт-Петербурга. Дом, который построил купец, меценат и богатейший человек своего времени Савва Яковлев, овеян бесчисленным количеством слухов и легенд. Это неудивительно, потому что внешне классический г-образный дом скрывает вестибюль с шестью колоннами, расположенными по кругу, огибаемый спиралевидной лестницей. Такое размещение ротонды внутри здания больше нигде не отмечалось, поэтому вызывает множество споров и противоречий. Одни считают, что это жест роскоши со стороны купца и главное предназначение лестницы — соединять два корпуса дома для удобства перемещений. Есть и такие, кто думает, что лестница создана для перехода в потусторонние миры. Особый интерес вызывает люк, находящийся в центре ротонды. По легенде, он скрывает помещение для посвящения в масоны, и если посторонний человек туда попадет, то может заблудиться в лабиринтах и состариться на много лет. Есть и доброе предназначение ротонды — исполнять желания, для чего нужно написать пожелание на стене.

Описание Ротонда в жилом доме на Гороховой улице © Myskina6/Shutterstock/FOTODOM

По одной из версий, масонский антураж в ротонду привнес не первый владелец дома, а граф Андрей Зубов, живший тут в 1850–1860-х годах, когда в здании располагались гостиница и увеселительные заведения. Мистики считают, что Зубов создал в стенах ротонды масонскую ложу и посвящал новых членов в подвале. А дом стал нулевым меридианом, вокруг которого в городе расположились еще шесть ротонд, образуя на карте Петербурга перевернутую звезду. Сюда же, по легенде, захаживал живший неподалеку Григорий Распутин — одна из самых загадочных фигур Петербурга. Популярным место стало в 1990-е годы — тогда на своде появилась знаменитая в Петербурге надпись из "Божественной комедии" Данте Алигьери: "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Это еще больше мистифицировало дом и привлекло туристов. "Никаких документов, подтверждающих, что все это происходило на самом деле, нет. Само пространство воспринимается объемным, спиралевидным, уходящим ввысь, и вовлекает посетителей. В 80–90-е годы это здание было отдано под коммунальные квартиры, и здесь собиралась неформальная молодежь Ленинграда, они расписали стены ротонды разными высказываниями, после чего возникли легенды", — рассказала кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического регионоведения СПбГУ Елена Лелина. Консьерж-экскурсовод ротонды на Гороховой Кирилл Евлампиев тоже считает, что большинство здешних легенд — вымысел: "В 90-е годы люк залили бетоном, потому что у жильцов и без того было много проблем. Здесь постоянно собиралось огромное количество людей. Это не какой-то хитрый подвал, там цилиндрическое помещение без выходов и входов куда-то, то есть это просто железная яма глубиной 3 м. В XIX веке это помещение использовали как погреб. Никаких масонских знаков тут нет, потому что ни купец, ни архитектор, который этот дом строил, масонами не были". Долгое время ротонда на Гороховой была закрыта от посторонних глаз, и любопытным было сложно попасть внутрь. Но сейчас жильцы привели здание в порядок, надписи закрасили, создали отдельное место для заветных желаний посетителей и организовали экскурсии. Даже если все легенды беспочвенны, ощутить магию в доме все-таки можно. Для этого человек должен встать с одной стороны стены третьего этажа ротонды, второй человек — перейти на противоположную сторону и пошептать в стену; первому будет казаться, что шепчут ему прямо на ухо. Елагиноостровский дворец Особый мистический колорит этому месту придал первый владелец дворца — Иван Перфильевич Елагин. Человек очень деятельный и увлекающийся — екатерининский вельможа, "главный директор придворной музыки и театра", писатель, историограф, обер-гофмейстер, а также родоначальник масонства в Петербурге и создатель масонской ложи.

Описание Елагиноостровский дворец © Дарья Иванова/ТАСС

"Яркая страница в истории масонских лож в Петербурге была открыта благодаря Ивану Елагину. Он основал первую в Российской империи провинциальную масонскую ложу (провинциальные великие ложи являются административным подразделением великой ложи, находящейся за рубежом — прим. ТАСС), разрешение на ее открытие в Петербурге он получил от братьев-каменщиков из Берлина, сам Елагин был назначен гроссмейстером — великим магистром Российской великой ложи. И под крылом петербургской Елагинской ложи стали существовать и развиваться другие — Московская, Архангелогородская, Владимирская и не только", — рассказала историк. По легенде, под Елагиноостровским дворцом расходятся невообразимые лабиринты и потайные ходы, которые служили для масонских встреч и посвящений новых членов в общество вольных каменщиков. Чем занимались масоны во время своих обрядов и сеансов, точно сказать невозможно, именно поэтому места, связанные с ними, всегда овеяны мистикой. Исторически известно, что во дворце гостил граф Калиостро, который очень близко сошелся с Елагиным. В 1779 году в Петербурге Калиостро проводил магические сеансы, практиковал гипноз, возвращал к жизни больных и "изгонял дьявола" из юродивых. Такая дружба породила главную легенду дворца: о том, что дух графа обитает в стенах здания и ночью можно увидеть его облик в зеркалах Овального зала — центральной композиции дворца. Считается, что дух Калиостро очень пуглив, поэтому, когда встречается со взглядом человека, поднимает руки к небу и исчезает. Почему граф после смерти в Италии решил "поселиться" именно в Елагиноостровском дворце, никому доподлинно не известно.

Описание Павильон под флагом Елагиноостровского дворца © Дарья Иванова/ТАСС

Экскурсоводы дворца отрицают возможность существования лабиринтов под зданием, наиболее же загадочным местом они считают Павильон под флагом, находящийся близ дворца. Там во время реставрации был обнаружен подвал высотой чуть больше человеческого роста, внутри находилось две печи. Никакой информации в исторических документах об этом нет, скорее всего, место служило также для тайных встреч масонов. Об этом же говорит само строение павильона, выполненное в форме ротонды. По легенде, Павильон под флагом является одной из шести ротонд, которые вокруг дома на Гороховой улице образуют перевернутую звезду — символ масонства. Удивительный акустический эффект может ощутить каждый посетитель этого места. Если встать в центр ротонды и произвести громкий звук, то он распространится эхом и гулом, но при этом люди, находящиеся вне круга ротонды, ничего не услышат. Особняк Брусницыных Особняк сам по себе считается удивительной постройкой в промышленной зоне Петербурга. Его создатель — бывший крестьянин Николай Макеевич Брусницын. Он был человеком с предпринимательскими способностями и, переехав из Тверской губернии в 1844 году, приобрел статус купца и создал на окраине Васильевского острова кожевенную мастерскую, которая впоследствии превратилась в фабрику (сейчас это кожевенный завод имени Радищева). Постепенно возле фабрики появились сначала деревянные постройки, а к 1882 году — каменный особняк. После смерти Николая Брусницына усовершенствование особняка продолжили его сыновья Николай, Александр и Георгий. Строение примечательно своими роскошными интерьерами — парадный белый зал, мраморная лестница, зеркальный коридор, курительная комната, гостиная, дубовая столовая и огромный зимний сад, которые сохранились и сейчас. По легенде, в особняке Брусницыных находится магическое зеркало, привезенное семьей из путешествия по Европе. Мистики любят утверждать, что зеркало долгие годы хранилось рядом с прахом графа Дракулы, из-за чего стало обладать невероятной силой. Каждый, кто смотрелся в зеркало, чувствовал прилив сил и молодел, а затем с ним происходили несчастья. Так, согласно легенде, первой жертвой стала служанка Брусницыных: она сошла с ума и выбросилась из окна. Ее призрак обитает в особняке, и суеверные прохожие часто замечают странные тени в окнах. Следующей жертвой была дочь Брусницына, которая после встречи с зеркалом впала в истерику и долгое время провела в клинике. Затем отмечались странные пропажи людей, а сами Брусницыны были вынуждены эмигрировать из-за обрушившегося проклятья. Мистически настроенные петербуржцы приписывают зеркалу Дракулы и жестокое убийство директора кожевенного завода имени Радищева в 2005 году, который якобы повесил раритет у себя в кабинете. Сейчас зеркало, как утверждают мистики, надежно спрятали, и его местонахождение неизвестно.

Описание Особняк Брусницыных © Anna ART/Shutterstock/FOTODOM

"В революцию два брата — Николай и Георгий — эмигрировали, а Александр остался в Петрограде и успешно продолжил работать на семейном предприятии. Вообще Брусницыны были из староверов, которые считали, что раз Господь дал им возможность обогатиться, то они обязательно должны определенные деньги отдать нуждающимся. Недалеко от их фабрики находилось заведение для детей работников, дом культуры, богадельня. Поэтому соединять особняк Брусницыных с какими-то мистическими веяниями Петербурга я бы не стала", — отметила Лелина. Правдоподобность легенды о зеркале отрицает и экскурсовод особняка Елена Нестерук: "Это очень неграмотная придумка, кто это придумал — неизвестно. Нет никаких данных, что кто-либо из них путешествовал по Европе, кроме того, все зеркала, которые есть в интерьерах, вмонтированы в стену". Несмотря на исторические противоречия, легенда продолжает будоражить воображение жителей и гостей Петербурга. К сожалению, особняк закрыт для посещения, попасть в него можно только на частных экскурсиях или благодаря проекту "Открытый город", поэтому многие пытаются проникнуть внутрь незаконно, разрушая и без того шаткую конструкцию зимнего сада. Сейчас особняк в ветхом состоянии и требует реставрации. Башня Грифонов Еще одна необычная постройка находится во дворах Васильевского острова, она также привлекает к себе любителей мистики. Башня Грифонов представляет собой остаток трубы котельной высотой 11 м, выполненный в форме замка. Она ведет в подвал-мастерскую аптеки старейшего фармацевта, алхимика Петербурга Василия (Вильгельма) Пеля (основана в 1760 году, Пель приобрел аптеку в 1850-м). Он создавал уникальные для того времени лекарственные препараты, которые поставлялись к императорскому двору. Согласно легенде, Пель вечерами в своей лаборатории пытался создать формулу бессмертия и счастья, работал над изобретением философского камня, который превращал бы любой металл в золото. Как считают некоторые, формулу счастья он все-таки получил, поэтому башня Грифонов может исполнять желания. "Башня имела исключительно производственное значение, представляет собой трубу — вытяжку химической лаборатории Пеля. Но я не готова отрицать, что Пель действительно был увлечен алхимическими опытами, и он действительно мечтал о переработке металлов, прежде всего ртути, в золото. Мы знаем, что это была популярная идея алхимиков, многие из которых принадлежали к масонам", — рассказала историк.

Описание Башня Грифонов © MikhailBerkut/Shutterstock/FOTODOM

Также, по легенде, аптекарь пытался вывести удивительных животных — грифонов, мифических птиц с телом льва и головой орла. Ночью он выпускал их через башню, и люди видели огромные тени. Считается, что и сейчас можно увидеть отражения этих существ, услышать громкие хлопки крыльев. Еще одна странность башни — постоянно появляющиеся и исчезающие цифры, которые буквально нумеруют каждый ее кирпичик. По легенде, в этих цифрах Пель зашифровал код для путешествия в мирах. Легенду опровергает старший экскурсовод Музея-аптеки доктора Пеля и сыновей Ирина Логвинова: "По поводу цифр, мистического кода: то, что они меняются местами, вдруг неожиданно появляются и исчезают, — чистейшей воды выдумка экскурсоводов. Да, там собирались Дмитрий Менделеев, Иван Павлов и сам Вильгельм Пель для химических опытов, но никакой мистики здесь не было никогда. В XIX веке об этом не было ни одного упоминания. Если бы существовала хоть какая-то информация по этому поводу, то наверняка историки зафиксировали бы эти легенды". Как считает экскурсовод, на легендарность башни Грифонов повлияла арт-инсталляция художника Алексея Костромы в 1994 году. Жильцы двора-колодца, где находится постройка, хотели ее снести для увеличения парковочных мест. Художник решил спасти башню, привлечь общественность и создать резонанс в СМИ. Он установил на крыше постройки два огромных яйца и подписал каждый кирпич цифрами от одного до девяти. Яйца со временем украли, а цифры пытались закрасить, но их периодически восстанавливает жительница дома, которая верит в мистические свойства башни. Жильцы двора-колодца не рады посетителям: на входе во двор установлены ворота с кодовым замком. Так что увидеть башню Грифонов можно только из окна Музея-аптеки доктора Пеля и сыновей. Возможно, кому-то и стоит попробовать загадать желание — а вдруг сбудется. Сфинксы на Университетской набережной Визитная карточка Петербурга, уникальные подлинные памятники из Египта, одно из обязательных пунктов посещения в личном путеводителе многих туристов — и все это о знаменитых сфинксах на Университетской набережной. Греческий авантюрист и искатель древностей Янис Атанази обнаружил две статуи из превосходного розового гранита весом по 23 т каждая во время раскопок огромного заупокойного храма царя Аменхотепа III в Фивах (современный Луксор). Статуи изображают могущественного царя, правившего в XIV веке до н.э., то есть три с половиной тысячелетия назад, в облике грозного хранителя миропорядка, повелителя вселенной. Лики статуй тем не менее молоды и прекрасны, ведь, по представлениям египтян, запечатлеть царя нужно было таким, каким он хотел остаться в вечности. "На постаментах статуй, а также между передних лап сфинксов — иероглифические надписи, прославляющие царя и его эпоху. Он величается в них "сыном Солнца", тем, кто "сияет в Истине", "великим ужасом во всякой стране чужеземной", создателем "творений, которые поднимаются до небес, подобно четырем опорам неба", "блистательным творением", тем, "чье сердце ликует" и, конечно, "любимцем бога Амона-Ра", — рассказал Виктор Солкин, египтолог, курировавший реставрацию этих шедевров в 2002 году.

Описание Статуя сфинкса на Университетской набережной в Санкт-Петербурге © FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Длина надписей, опоясывающих постамент каждого сфинкса, — чуть менее 6 м. На головах сфинксов — парадные царские уборы: полосатые платки, поверх которых — огромные короны Верхнего и Нижнего Египта. На лбу каждого сфинкса — гневно раздувающая капюшон кобра — священная змея Солнца и символ царской власти в Египте, охраняющая фараона от всех бед и напастей. Сами сфинксы, в свою очередь, тоже божественные хранители. Они стояли у одного из входов в храм Аменхотепа III как всесильные стражи, призванные не пропустить внутрь силы хаоса или тех, кто что-то замыслил против царя и богов. В 1830 году русский офицер Андрей Муравьев, отправившийся осматривать древние памятники Египта, увидел этих сфинксов, выставленных на продажу в Александрии. Он отправил прошение на имя императора Николая I, а тот обратился за советом к Академии художеств, которая выразила интерес к такому удивительному приобретению, несмотря на то, что стоили памятники очень дорого — 64 тыс. золотых рублей (за 900 рублей в те годы можно было купить дом — прим. ТАСС). Еще более 20 тыс. пришлось заплатить за их доставку из Египта. В конце XVIII века Европа была увлечена египетскими сюжетами и легендами, наша страна не исключение. Поэтому появление сфинксов в городе было оправданной роскошью того времени. Но сфинксы словно не хотели покидать родную землю: во время погрузки в порту Александрии один из них порвал тросы и упал в море, сильно повредив транспортный корабль "Добрая надежда". Судно отремонтировали, и статуи больше года плыли в Северную столицу, прибыв в мае 1832 года. Про сфинксов на Университетской набережной ходит немало легенд: они привлекают утопленников, разрушают браки и сводят с ума. Но, возможно, им скоро суждено покинуть привычное место — петербургская влажность их постепенно разрушает. "Петербург и петербуржцы привыкли к ним на Университетской набережной, однако через какое-то время их все-таки придется перенести в крытое помещение, иначе древние шедевры попросту погибнут", — пояснил египтолог.