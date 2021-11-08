В Нальчике благоустроят скверы возле международного аэропорта и госуниверситета

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти города Нальчика планируют в 2022 году создать и благоустроить семь скверов, в том числе скверы возле международного аэропорта и Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ). Работы будут вестись в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", об этом рассказал ТАСС мэр Нальчика Таймураз Ахохов.

"У нас на следующий год семь общественных территорий, мы сейчас занимаемся финансовыми вопросами. Семь общественной территорий - это парки, скверы, в том числе ремонт старых и создание нескольких новых. В прошлом году было общественное голосование - люди сами выбирали приоритетность скверов, выбирали первые три места, но в итоге нам удалось по финансам решить так, что все семь скверов будут сделаны", - сказал собеседник агентства.

К самым интересным проектам, по словам мэра, относятся ремонт сквера им. Гагарина, расположенного возле международного аэропорта Нальчик, а также благоустройство сквера перед Кабардино-Балкарским государственным университетом. Кроме того, сквер площадью около 1 га появится на пересечении улиц Тарчокова и Ленина. Еще один новый сквер возведут в поселке Нарт, после завершения строительства там детского садика. Проекты всех объектов уже готовы, их реализация начнется весной 2022 года.

Как отметил мэр города, каждый проект создавался при участии горожан. Были организованы встречи с жителями каждого района, команда института развития города "Арт-зал "Платформа" рассказывала о проектах, узнавала, какие проблемы и пожелания у них есть. Только после этого были разработаны сами проекты.

"Для нас важно создавать общественные пространства для отдыха не только в локации центрального парка, чтобы отдых горожан и туристов не был слишком централизован. Поэтому проекты благоустройства, которые мы предлагаем, создают места для отдыха по всему городу", - прокомментировал Ахохов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов.