Поврежденный из-за проливных дождей мост 1922 года постройки отремонтировали в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Кайтагского района Дагестана отремонтировали поврежденный в результате проливных дождей Тубен-аульский мост 1922 года постройки. Он связывает райцентр с тремя населенными пунктами, сообщили журналистам в среду в пресс-службе района.

"В Кайтагском районе завершились восстановительные ремонтные работы каменно-арочного моста, расположенного в местности Тубен-аул села Маджалис. <...> Данный мост является важной частью дорожной инфраструктуры муниципалитета, так как связывает райцентр с такими крупными населенными пунктами как Янгикент, Чумли, Гулли, общая численность жителей в которых составляет более 8,5 тыс. человек", - рассказали в администрации района. Ранее сообщалось, что в результате долгих проливных дождей часть данного моста была разрушена, вследствие чего пешеходное и транспортное движение по нему было осложнено.

Как отмечается, в ходе реставрации была проложена новая шлакоблочная кладка профильной стены, заменена прогнившая часть древесно-дощатого настила, пропитана битумом, поверх которого был уложен рубероид, после чего проезжая часть была засыпана свежим слоем гравия, который затем был выровнен грейдером.

"Ежедневно по данному мосту проезжают сотни машин и ходят люди. Да, обвал был небольшим и опасности для транспорта и пешеходов не представлял, но он мог повлечь за собой и дальнейшее разрушение, тем более, если учитывать возраст моста, риск деструкции был достаточно высок. Оперативно проведенные ремонтные работы позволили избежать этого, мост восстановлен, конструкция усилена. Транспортное сообщение между селами не нарушено", - цитирует пресс-служба главу района Алима Темирбулатова.

По данным пресс-службы, под тяжестью пропитанного водой грунта, каменная кладка, образующая боковую стенку моста, обвалилась. Причиной разрушения также стали прогнившие балки настила. Сразу после происшествия, глава Кайтагского района взял решение этого вопроса под личный контроль. К устранению проблемы были привлечены работники муниципалитета, которые, огородив повреждение предупредительными информационно-указательными знаками, приступили к ремонту дорожного покрытия и укреплению несущей конструкции моста.

Тубен-аульский мост представляет собой старую постройку 1922 года. Изначально его ширина составляла 3 метра, но в 1972 году, в связи с увеличением числа жителей райцентра и транспортного потока, мост был расширен до 6 метров и укреплен в основании путем установки каменных опор, металлической фермы, после чего был покрыт древесно-дощатым настилом и засыпан грунтом.