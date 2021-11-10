В Ессентуках впервые за 10 лет проводят полномасштабную очистку дна городского озера

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Полномасштабную очистку дна городского озера проводят в Ессентуках Ставропольского края. Подобные работы не проводились около 10 лет, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"На ессентукском озере в эти дни идет расчистка илового дна, плановое благоустройство вошло в активную стадию. Тяжелая техника работает там, где раньше только плавали, - экскаватор и бульдозер собирают ил в гурты. Обработано почти три гектара озерной площади, затем собранную массу вывезут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к концу недели первый этап работ будет завершен. Затем начнется подсыпка галькой и щебнем около 30 м береговой линии детского пляжа. В декабре благоустройство планируется завершить. Подобные работы на озере проходили почти десять лет назад.

"Глубина озера после очистки существенно не изменится - дно "просядет" сантиметров на пять-десять. Наполнения озера больше всего ждет известный в крае клуб ессентукских моржей. Если погодные условия не внесут коррективы в ремонтных работах, то уже к новому году любители зимнего плавания смогут продолжить закаливание в городском озере", - сказано в пресс-релизе.