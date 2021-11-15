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В Пятигорске в 2024 году построят спортивную базу по пейнтболу

Окончание работ по проектированию планируется на 2022 год

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Спортивную базу по пейнтболу, которая станет основной тренировочной площадкой федерации по этому виду спорта, построят в Пятигорске (Ставропольский край) к 2024 году. Об этом сообщил в понедельник глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Совместно с Российской федерацией пейнтбола в Пятигорске запланировано строительство спортивной базы по пейнтболу. База станет основной тренировочной площадкой федерации и будет рассчитана на проведение всероссийских и международных соревнований", - написал Ворошилов в Telegram.

Он отметил, что срок реализации проекта - 2023-2024 годы. Окончание работ по проектированию - 2022 год.

Ранее сообщалось, что власти Пятигорска вместе с экспертами проработали около 100 проектов развития общей стоимостью 173 млрд рублей. Выполнение плана, рассчитанного до 2045 года, позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза.

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