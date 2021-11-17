Благоустройство 34 общественных территорий запланировали в Чечне в 2022 году по нацпроекту

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству 34 общественных территорий, а также 15 дворов проведут в Чеченской Республике в 2022 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом рассказала ТАСС начальник отдела приоритетных проектов Минстроя и ЖКХ региона Фатима Шамсудинова.

"В 2022 году будет благоустроено 34 общественные территории, а также 15 дворов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Что касается финансирования, на работы запланировано 397 млн рублей", - рассказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что работы будут вестись во всех 17 муниципальных районах. Среди планируемых объектов есть крупные в Грозном - это два сквера, парк и территория возле стадиона "Нефтяник". Все объекты расположены в четырех разных районах. Кроме того, будет благоустроен парк в Аргуне, пешеходные зоны в Шали, спортивные площадки в Шатойском и Надтеречном районах.

Что касается реализации проектов в этом году, все запланированные на текущий год работы по благоустройству в рамках нацпроекта уже завершены, отметила Шамсудинова. Благоустроены 43 общественные территории и 26 дворовых территорий. На это было выделено порядка 395 млн руб. по нацпроекту. Кроме того, на благоустройство были привлечены средства администрации Грозного и Шатойского района.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, начал реализовываться в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.