Более 100 км трасс на Северном Кавказе сделают безопаснее, разделив тросовым ограждением

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты до конца текущего года разделят тросовым ограждением более 100 км трасс на Северном Кавказе, благодаря чему повысится безопасность движения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Встречные потоки транспорта на 110 км трасс Северного Кавказа разделят тросовым ограждением. Благодаря чему к концу 2021 года четырехполосные участки федеральных дорог Ставрополья, КБР, КЧР, Северной Осетии, Чечни и Дагестана станут еще безопаснее", - говорится в сообщении.

Наибольший объем работ приходится на Ставропольский край - 41,7 км. На участках Р-217 "Кавказ" близ Курсавки, Николаевского, на отрезке Ульяновка - Канглы, а также от Красного Пахаря до выезда из Бородыновки работы завершены в полном объеме. В настоящее время устройство тросового ограждения продолжается на отрезках А-167 Стародубское - Зеленокумск и Левокумка - Канглы.

В Кабардино-Балкарии завершено устройство осевого ограждения протяженностью 20,5 км от улицы Пионерской в Куба-Табе до выезда из Дыгулыбгей. "Недавно данный отрезок был расширен с двух до четырех полос движения в рамках двух проектов капитального ремонта, а в настоящее время работы по расширению до четырех полос и устройству тросового ограждения ведутся на 13-километровом объекте капремонта Р-217 на отрезке Старый Черек - выезд из Аргудана", - пояснили в управлении. Участок введут в эксплуатацию до конца 2021 года.

Что касается КЧР, с 2020 года дорожники капитально ремонтируют два участка федеральных дорог А-165 Лермонтов - Черкесск и подъезд к Черкесску от Невинномысска. Работы предполагают расширение до четырех полос, поэтому здесь также устраивают осевое тросовое ограждение. Кроме того, ограждение установят на участках А-155 Черкесск - Домбай: близ агрокомбината "Южный" и на подъезде к Карачаевску.

В Северной Осетии тросовое ограждение смонтировали на участке автодороги "Кавказ" от Беслана до границы с Ингушетией, продолжаются работы на двух отрезках трассы А-162 Владикавказ - Алагир. Встречные потоки разделяют на всем протяжении Гудермеса Чеченской Республики и близ Манаса в Дагестане. "Установка тросового ограждения - эффективная мера снижения аварийности, к примеру, за 10 месяцев текущего года количество погибших в результате ДТП на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае сократилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Ранее на отдельных участках этой дороги были выполнены работы по устройству тросовых ограждений", - цитирует пресс-служба начальника управления Александра Лукашука.

О ФКУ Упрдор "Кавказ"

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится 2 832 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ставропольского края (829 км), Республики Дагестан (644 км), Кабардино-Балкарской республики (388 км), Чеченской республики (336 км), Карачаево-Черкесской республики (325 км), Республике Северная Осетия - Алания (269 км) и Республике Ингушетия (42,5 км).