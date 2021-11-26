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В Дербенте появится первый спортивный комплекс открытого типа

Комплекс будет оснащен легкоатлетическими дорожками, футбольной площадкой, вокруг дорожек установят зрительские трибуны и раздевалки

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Строительство первого спортивного комплекса открытого типа начнется до конца текущего года в дагестанском Дербенте, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В Дербенте до конца года планируют начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Расположен он будет на территории 20-й школы. Будущий комплекс будет оснащен легкоатлетическими дорожками, футбольной площадкой. Кроме того, вокруг беговых дорожек будут установлены зрительские трибуны и раздевалки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проектом предлагается круглогодичная эксплуатация спортивного ядра.

"Также планируется устройство уличного спортивного комплекса, который будет включать в себя брусья воркаут с упорами для отжиманий, шведскую стенку, турник, камни для скалолазания, мишень, сетку для лазания", - добавил представитель администрации города Дербента.

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