{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Дагестанских Огней до конца года по региональной программе отремонтируют 12 улиц

На работу было предусмотрено более 45 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Ремонт 12 улиц завершат до конца года в городе Дагестанские Огни по региональной программе "Мой Дагестан - мои дороги". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В настоящее время работы практически завершены на всех участках. Осталась только одна улица. В первых числах декабря на всех 12 улицах асфальтирование по региональной программе "Мой Дагестан - мои дороги" будет завершено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на это было предусмотрено более 45 млн рублей.

"Всего асфальтировано более 7 километров дорог улично-дорожной сети",- добавил он.

Ранее сообщалось, что более 240 улиц отремонтируют в Дагестане в этом году в рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги". Всего планируется отремонтировать 354 улиц, на 112 из них уже завершен ремонт.

Теги
Северный Кавказ
В Дербенте появится первый спортивный комплекс открытого типа
Комплекс будет оснащен легкоатлетическими дорожками, футбольной площадкой, вокруг дорожек установят зрительские трибуны и раздевалки
Читать полностью