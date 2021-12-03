Спасти Землю от астероидов. О второй метеоритной экспедиции в Антарктиду

Завершилась вторая в истории современной России метеоритная экспедиция Уральского федерального университета в Антарктиду, где ученые планировали найти зоны накопления космических тел и собрали несколько образцов метеоритного вещества, часть которого прибудет в Россию летом 2022 года. Исследование новых образцов, как ожидается, приблизит ученых к ответам на вопросы, как формировалась Солнечная система и наша планета, а также как обеспечить ее астероидную безопасность

Антарктида — идеальное место для поиска метеоритов, потому что здесь есть места, где они скапливаются и лучше всего сохраняются, говорят ученые, которые сейчас находятся в Кейптауне и ждут вылета в Россию. Из-за пандемии авиасообщение было ограничено, так что они меняют билеты в надежде скорее вернуться домой. Нам удалось пообщаться с руководителем экспедиции Александром Пастуховичем и одним из участников Русланом Колуниным. Мягкая посадка на голубой лед Подготовка к экспедиции началась практически за год, рассказывает Александр Пастухович. Большое значение здесь имели не только вопросы согласования, но и финансов: проект дорогостоящий, много времени ушло на поиск денег. Затем необходимо было подобрать снаряжение, питание, обдумать транспортировку оборудования в Кейптаун, где располагается Аntarctic logistic centre international — основной логистический партнер всех экспедиций в Восточную Антарктиду. Станция "Новолазаревская" в Антарктиде — основной порт, через который доставляются грузы участникам различных проектов и исследований. — Прибыть в Антарктиду — это тоже квест, — смеется Александр. — Обычно полярников возят на Ил-76 — это самолет, в котором дополнительно устанавливаются пассажирские места. Но по воле случая мы добрались сюда в очень комфортабельных условиях на бизнес-джете, который немного быстрее летит, чем Ил, и стремительно набирает высоту. После приземления мы получили снегоход, топливо и на следующее утро погрузились в другой самолет. Наш пилот просто великолепно провез нас с обзором районов поисков, а потом приземлился, к сожалению, не там, где мы хотели, — добавил ученый. Исследователи рассчитывали попасть на южный склон гор в районе массива Вольтат, но садиться пришлось бы в зону трещин, а это очень опасно. Вдобавок к этому судно было сильно нагружено: пассажиры, их багаж, экспедиционный груз. Пилот не стал рисковать.

Описание Самолёт Basler-67, на котором прилетели участники экспедиции © Личный архив Руслана Колунина

— Этот пилот — уникальный профессионал из Канады лет 60, а может, и постарше. Он работает и в Антарктиде, и в Гренландии. Представьте белое пятно в Антарктиде — в этом месте никогда не ступала нога человека, и уж тем более не садился ни один пилот. Эта территория только наблюдалась с воздуха в 1960-х годах. И мы говорим пилоту: нам надо вот здесь приземлиться. А там только лед, трещины, снег, горы, камни, к тому же сильный ветер. Тогда пилот сам выбирает место для посадки самолета и, представляете, — идеально садится, — восхищенно рассказывает Руслан. — Просто идеально в этот раз, в прошлый раз (экспедиция 2015 года — прим. ТАСС) у нас была пожестче посадка на лед. В этот раз мы аплодировали пилоту. Искали бы их в Южном океане… На лед Антарктиды ученые ступили 13 ноября, на материке в это время конец весны — в декабре начинается лето. Но, весна, конечно, не такая, как мы привыкли, — солнце, свежий ветер и минус 35 градусов, которые ощущаются как все минус 40. При этом солнце настолько палящее, что без защитного крема можно получить ожоги. В прошлую поездку ученые работали летом, температуры не опускались ниже минус 18 градусов, а со склонов гор и вовсе текли ручьи. В этот раз условия были сложнее и из-за того, что работали выше: на высоте 2 200 — 2 800 метров, а не 1 500 — 1 700 метров. Температура на этой высоте значительно ниже. — Это очень своеобразный континент. Когда светит солнце, довольно тепло, но стоит зайти в тень, температура резко падает. Поэтому весна весной, но Антарктида — это все-таки огромный морозильник, — поясняет Александр. С Южного полюса ученые вернулись с полноценным загаром, правда только половины лица.

— Если вы еще не заметили, у нас очень необычный загар. У меня часто такой загар связан с горами, очковый. У меня продавщица в магазине, куда я обычно иду после поездок, спрашивает: "А вы откуда опять приехали? С газотрассы? Сваркой занимались?" В Антарктиде высота переносится тяжелее, кислорода катастрофически не хватает, добавляет Руслан. Работать ученым приходилось в условиях сильнейшего холода и гипоксии. Во время разговора Александр часто кашляет. Воздух в Антарктиде очень сухой, и из-за недостатка жидкости, поясняет Руслан, появляется вот такой "высотный" кашель, проходит он долго — недели две. Холодный воздух обжигает легкие, и кашель начинает душить после каждого вдоха. Первые дни пришлось тяжело — устанавливали палатку, выстраивали рядом с ней стену из камней, чтобы защитить ее от ветра. Сильно уставали, но нужно было работать: постоял, подышал, отдохнул, пошел опять что-то делать. И это все в полярный день — кажется, работать можно целые сутки. Солнце скрывается за горизонтом не дольше чем на пару часов. Но сложнее всего бороться с холодом, признаются исследователи, — не только физически, но и морально.

Описание Лагерь участников экспедиции © Личный архив Руслана Колунина

— Условия в Антарктиде всегда жесткие. Вы постоянно находитесь в морозильной камере, вы не можете никуда от нее деться. И вечный холод психологически давит. Приготовил чашку чая, пока ты ее наливал, чай уже еле теплый, — рассказывает Руслан. — Ты только разогрел еду, она тут же становится едва теплой. Представьте, вы прогуливаетесь по Екатеринбургу, продрогли, зашли в какой-то торговый центр, выпили кофе, согрелись и пошли дальше. А здесь вариантов нет: от этого холода некуда спрятаться. Честно, устали, ребята устали, я устал, слишком низкие температуры в этот раз. — Да, даже есть такой термин — холодовая усталость, — добавляет Александр. Темно здесь не бывало совсем, ночь создавалась искусственно — за счет плотной ткани палатки и тени от горы, рядом с которой остановились. Но сну, признаются исследователи, это не мешает. Устаешь так, что засыпаешь мгновенно. В 2015 году исследователи попали в ураган, четыре дня пережидали его в палатке. Но в этот раз ветер оказался сильнее. Он сбивал с ног, даже если двое крепких мужчин стояли, держась друг за друга. Они начинали скользить по льду, отдаляясь от группы. Ветер, рассказывает Руслан, напоминал взрывы бомбы и ударную волну. После одного такого шквала ткань палатки разорвалась, у исследователей даже не было времени сообразить, что произошло, — пришлось срочно спасать все вещи, которые могло просто унести, а сами ученые рисковали замерзнуть. Палатка стояла на практически идеально гладком льду, по которому можно было передвигаться только с использованием специального снаряжения — альпинистских кошек. К счастью, ветер стих и палатку удалось восстановить — но следующего такого урагана она бы уже не выдержала. — Искали бы нас в Южном океане, — с усмешкой предполагает Руслан. — Ну, может быть, и не долетели, конечно, но тем не менее, — кивает Александр. — Меня швырнуло очень сильно. Могла бы быть и травма, но тем не менее обошлось. Конечно, был очень напряженный момент, но мы справились нормально. Свежесобранная черника и бефстроганов Питание в Антарктиде специфическое. Еда должна быть простой и быстрой в приготовлении, поскольку основное время тратится на поисковые работы. В этот раз в экспедиции использовали сублимированные продукты, которые превращались, без преувеличения, в ресторанную еду. Заливаешь пакет кипятком, и вот у тебя уже "отличный бефстроганов, что-то там с овощами, мясо, конечно же, паста, рис". — А какая каша с черникой! Просто шикарно! — отмечает Александр. — Все шикарно! — подхватывает Руслан. — Сверху каши плавает настоящая черника, как будто собранная только что с куста в лесу. Но, конечно, от этой еды устаешь, хотя у нас меню было разнообразное.

Описание Участники экспедиции в Антарктиде © Личный архив Руслана Колунина

Каждое утро Руслан действительно раздавал коллегам меню. Конечно, в дорогу подготовили и "нормальный рацион" на случай пурги, когда будет время заняться готовкой, — рис басмати, булгур, кускус. Но самое главное — успеть быстро съесть, пока еда не остыла. Один из обязательных продуктов для таких экспедиций — сало. О большом его запасе в экспедицию позаботился руководитель — с собой везли целых 10 килограмм. На морозе это один из самых важных продуктов — можно быстро набрать необходимое количество калорий. А если оно еще и домашнее, с мясом, то вообще красота. Но по прилете в Антарктиду часть сразу оставили полярникам, говорят, те очень обрадовались. — В первой поездке у нас был Андрей Королев, он вегетарианец. Так всю прошлую экспедицию он и готовил себе "исходник", откладывал, а мы уже добавляли мясо и сало. Готовку не доверял никому, даже ложку не позволял трогать, вдруг она будет пахнуть мясом. Вопросы быта Сложнее всего в Антарктиде решать вопросы гигиены. Душ здесь заменяют только влажные салфетки, и то в том случае, если они не превратились в кусок льда. Если решите навести чистоту, их нужно положить с собой в спальник. — Туалет — это, конечно, отдельная тема. Мы изучали опыт наших коллег из Америки, они устанавливают отдельную обогреваемую палатку под туалет. Мы же сооружаем ветрозащитные стенки из камней. При установке лагеря выбирается самое тихое место между двумя глыбами, оно перегораживается от ветра. С собой участники экспедиции предусмотрительно взяли очень мягкий, декоративный стульчак. Заходят в такой "туалет" со специальными саморазлагающимися пакетами, которые затем грузятся в мусор и вывозятся с материка для утилизации. С иностранными коллегами выезжают и женщины. Из Уральского и Казанского федеральных университетов много девушек готовы отправиться на Южный полюс, но организаторы экспедиции пока отказываются от этой идеи. — В следующую экспедицию, если все будет хорошо, может быть, и поедет женщина. И она вам расскажет, как это было для нее, — с улыбкой добавляет Руслан. Вернуться на голубой лед в 2022 году Участками голубого льда называют территории в Антарктиде, свободные от снега, именно они обычно являются накопителями метеоритного вещества. Голубой лед совершенно прозрачный, это застывшая дистиллированная вода. Вблизи станции "Новолазаревская" участники поискового отряда заходили в ледяной тоннель. Солнечный свет, проходя через лед, окрашивает все в фиолетовый цвет. — Просто потрясающий оттенок, я нигде этого больше не видел, — говорит Александр Пастухович. По словам ученых, в Антарктиде уникальный механизм накопления — это единственное место на Земле, где ледник не сползает с гор, а напирает на них с ледяных куполов, высота которых может достигать четырех тысяч метров. Сотни тысяч или даже миллионы лет космическое вещество падает в этот лед. В зимний период сильный ветер, порывы которого достигают 250−270 км/ч, стачивает этот лед, солнце его подтапливает, и метеориты, которые долгое время лежали на глубине, "всплывают" наружу. Такие участки являются идеальными зонами для поиска космического вещества. Найти фрагменты метеоритов можно не только в Антарктиде, но и в пустынях, и, конечно же, их можно привезти с других планет. Но если полеты в космос стоят дорого, а жаркий климат пустынь разрушает метеоритное вещество, то в Антарктиде для поиска условия идеальные: постоянный холод и лед защищают камни от разрушения миллионы лет. Температура здесь стабильнее, нет влаги и различных атмосферных явлений, даже солнце напрямую редко контактирует с космическим веществом. Продуктивно работать в этот раз смогли около недели из-за сложных погодных условий. Большую часть времени занимало жизнеобеспечение: установка лагеря, приготовление пищи, аварийные работы. Но даже за это короткое время отряду удалось обследовать выбранный район. Первый образец метеорита нашел Руслан.

Описание Метеорит, найденный во время экспедиции © Личный архив Руслана Колунина

— Мы считаем, что это метеорит, но официально сможем сказать только после того, как это подтвердят в лаборатории. Но по всем внешним параметрам, глаз у нас все-таки уже наметанный, мы думаем, что это метеоритное вещество. Еще несколько найденных образцов требуют дополнительных исследований для установления их космической природы. Они приедут в Россию позже — на научно-исследовательском судне "Академик Федоров". В этом году исследователи работали на северных склонах, а не на южных, как было запланировано. В составе отряда выезжал профессор Казанского федерального университета Данис Нургалиев, который имеет геологический опыт. По словам Руслана, это очень помогло в определении района поисков. Данис Нургалиев разобрался в геоморфологии района и сразу отсекал для поиска те участки, где из-подо льда выходили горные породы, принесенные из близлежащих горных массивов. Найти там космических пришельцев среди тысяч обломков земных горных пород чрезвычайно сложно. Для многих в команде, со смехом добавляет Руслан, вокруг были одни камни, совершенно одинаковые. Но профессор Нургалиев определял среди них горные породы, которые образовались в разное время и в разных геологических процессах. В результате анализа актуальных спутниковых снимков и по итогам облета территории на самолете были найдены местности, где ледник мог накопить метеоритное вещество, возможно, на протяжении миллионов лет. Наиболее перспективные зоны находились на труднодоступных участках, куда можно было добраться только с использованием альпинистского снаряжения. Именно там Руслан нашел первый метеорит. — Конечно, среди камней искать метеорит — это сложно, — добавляет исследователь. — Но когда порода светлая или однотонная, то отличающиеся фрагменты лучше видно. Если бы вы сейчас были на том месте, вы бы тоже смогли найти метеорит. Я уверен, потому что вы бы увидели, что это камень, не похожий на другие. Так, в общем-то, и произошло. Предположительно, эти участки тянутся много километров и оставлены отступившим ледником несколько десятков или сотен тысяч лет назад. Из-за погодных условий изучить все не удалось. Самый теплый и солнечный день был потрачен на установку лагеря, затем погода ухудшилась. — Мы ходили на поиски, как только была возможность. Уже пора ложиться спать, но кто-то все равно ходит вокруг, ищет новые образцы. Сейчас осталось привезти эти камешки в нашу лабораторию, посмотреть их, — рассказывает Колунин. Часть найденных образцов исследователи везут в рюкзаках, еще часть доставят из Антарктиды пароходом летом 2022 года. Ученые планировали обнаружить зону накопления метеоритов, это им удалось. Но исследовали не все, что хотелось бы. Однако отряд не унывает — нужно возвращаться. А в новой экспедиции планируют сделать то, что не получилось в этот раз.