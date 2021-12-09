На Ставрополе в декабре впервые пройдет "Патриотический бал на льду"

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Любители фигурного катания, спортсмены и студенты учебных заведений Ставрополя станут участниками первого "Патриотического бала на льду", который пройдет в Ставрополе 20 декабря в рамках проекта "Ставропольский шоу-балет на льду", который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом рассказала ТАСС инициатор проекта Ирина Лукъянцева.

Проект "Ставропольский шоу-балет на льду" в этом году стал одним из победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив, сумма гранта составила 3,9 млн рублей, общая стоимость проекта составляет более 4,6 млн рублей.

"В рамках проекта, который мы назвали "Ставропольский шоу-балет на льду", предусмотрено три крупных мероприятия. Первое из них запланировано на 20 декабря, это "Патриотический бал на льду". В нем будут три блока: национальный, где будут представлены танцы народов, проживающих на территории Ставропольского края, - грузинский, армянский, греческий, казачий танцы, дагестанская лезгинка, и, конечно, общий русский хоровод. Вторая часть бала - это балет на льду, в котором выступят наши дети-спортсмены, которые исполнят танцы под музыку русских композиторов. И третья часть - это большой "Вальс цветов" на музыку Чайковского, в котором будут задействованы 80 студентов наших ссузов и вузов, очень многие из которых пришли в проект с нуля и впервые встали в пары на льду", - рассказала Лукъянцева.

По ее словам, "Патриотический бал" пройдет на ледовом катке "Виктория" Ставрополя 20 декабря. В следующем году участники проекта намерены представить зрителям первую постановку сказки на льду "Городов к шкатулке" по мотивам сказки Владимира Одоевского "Городок в табакерке".

"Это достаточно масштабный проект, в котором кроме фигуристов задействованы будут детский вокальный коллектив, акробаты, жонглеры. У нас будет две площадки - часть действия будет происходить на льду, часть - на дополнительной сцене. Мы хотели бы, чтобы эта сказка стала нашим первым продуктом, который мы могли бы потом показывать и на других ледовых площадках и в других городах", - отметила инициатор проекта, добавив, что премьера сказки запланирована на конец февраля.

Завершающим мероприятием проекта станет светомузыкальное ледовое шоу "Ставропольские звезды на льду", которое в этом году запланировано на июнь и будет посвящено Дню России. "Мы хотим, чтобы в этом проекте звучали патриотические песни, под которые на льду будут выступать наши пары, составленные из опытных фигуристов и новичков. При этом в качестве начинающих фигуристов выступят медийные личности - известные в крае блогеры, бизнесмены, представители органов власти, известные общественники", - пояснила Лукъянцева.

Спорт для всех

Проект "Ставропольский шоу-балет на льду" стал очередным этапом развития любительского и профессионального фигурного катания в Ставропольском крае, которое, по словам Лукъянцевой, началось еще в 2012 году с организации школы фигурного катания для студентов вновь образованного Северо-Кавказского федерального университета. В 2015 году была создана НКО "Клуб любителей фигурного катания", целью которой стала популяризация этого вида спорта, обучение детей и взрослых основам фигурного катания на коньках, а также безопасности на льду.

Инициированные клубом проекты "Фигурное катание - спорт для всех" дважды становились победителями конкурса Фонда президентских грантов по направлению "Охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни". Сейчас в ставропольском "Клубе любителей фигурного катания" постоянно занимаются более 100 человек разных возрастных категорий: дети, молодежь и взрослые.