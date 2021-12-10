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Строительство и реконструкция восьми школ на Ставрополье позволит создать 6,6 тыс. мест

В высокой стадии готовности сейчас находятся три образовательных учреждения, сообщают в краевом правительстве

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство и реконструкция восьми школ на Ставрополье позволит создать в ближайшие годы 6,6 тыс. новых ученических мест, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Ключевым направлением проекта в нашем крае является строительство или реконструкция 8 общеобразовательных организаций. Ввод в строй этих объектов позволит создать 6 608 новых учебных мест", - цитирует пресс-служба главу региона Владмира Владимирова по итогам выступления с докладом на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

По данным краевого правительства, в высокой стадии готовности в настоящий момент находятся три образовательных учреждения. До конца 2021 года планируется завершить работы по строительству и реконструкции гимназии в Пятигорске, двух школ в Кисловодске и Михайловске. В 2022 году в крае планируется создать несколько крупных школ в Ставрополе, Михайловске и Буденновском округе.

В Ставропольском крае работают более 600 школ, в которых обучаются более 300 тыс. детей. Новые школы строят в крупных городах и в муниципалитетах, где нет собственных образовательных учреждений.

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