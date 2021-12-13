Школьный клуб "Эрмитаж-класс" открыт в школе № 33 Нальчика по программе КБГУ

НАЛЬЧИК, 13 декабря. /ТАСС/. Клуб "Эрмитаж-класс" открыт в школе № 33 города Нальчика в рамках реализации Кабардино-Балкарским госуниверситетом (КБГУ) программы развития "Приоритет-2030", сообщили в пресс-службе вуза.

"В рамках реализации в КБГУ им. Х. М. Бербекова программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в средней общеобразовательной школе № 33 г. Нальчика состоялось открытие и первое заседание профильного гуманитарно-образовательного школьного клуба "Эрмитаж-класс". Этот клуб объединил школьников, желающих познакомиться с историей и уникальной коллекцией одного из лучших музеев мира - Государственного Эрмитажа", - говорится в сообщении.

Проректор вуза по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова назвала это событие историческим. "КБГУ - это единственный вуз в нашей стране, на базе которого создается культурно-образовательный центр Государственного Эрмитажа. Вам несказанно повезло, может быть, именно про вас будут говорить: "Вот они - знаменитые первые выпускники "Эрмитаж-класса". У вас будет возможность соприкоснуться с величайшим культурным центром России, желаю вам доказать всему миру, что вы - самые лучшие", - сказала она, обращаясь к школьникам.

По словам инициатора идеи создания школьного клуба Альберта Саральпа, в рамках договора между школой и культурно-образовательным центром к ребятам будут приезжать сотрудники Эрмитажа, преподаватели КБГУ и читать лекции по истории музея, его коллекций, искусствоведению, реставрации, археологии. "Будут показаны фильмы про Эрмитаж, про художников, чьи работы там представлены. Наряду со студентами КБГУ ученики школы смогут принять участие в раскопках. Лучших ребят мы планируем летом отправить в Санкт-Петербург", - отметил он.

В программу специализированного класса со следующего года планируется добавить несколько дисциплин, в частности часы по искусствоведению, сообщил директор школы Казбек Блянихов. "Мы заранее провели опрос среди учащихся седьмых-восьмых классов. Класс, где оказалось больше заинтересованных учеников в изучении искусства, было решено сделать профильным, этим классом оказался 8 "А". Для них будет выделен отдельный кабинет с соответствующим оформлением", - уточнил он.

Открытие класса стало возможным благодаря подпрограмме "Выявление и поддержка талантливой молодежи" стратегического проекта "Эрмитаж - Кавказ" программы развития КБГУ до 2030 года, реализуемой в рамках стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Школу № 33 города Нальчика называют школой будущего, ее построили в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Учреждение является не просто самым большим и современным в Кабардино-Балкарии, но и открывает новые возможности дополнительного образования для детей. В школе создан первый в республике центр цифрового образования IT-куб для приобщения детей к инновациям в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга.

О программе

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей, еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.

О вузе

Кабардино-Балкарский государственный университет входит в сотню лучших вузов России. Университет реализует около 150 направлений подготовки и специальностей, 340 образовательных программ высшего образования, две из которых на английском языке. В нем обучаются около 17 тыс. студентов, в том числе 1,6 тыс. иностранных. В системе вуза девять институтов, четыре колледжа, один факультет.