Власти Дербента направят 65 млн рублей на первый этап проекта "Безопасный город"

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 65 млн рублей планируют выделить в 2022 году в дагестанском Дербенте на реализацию первого этапа проекта "Безопасный город". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"С целью обеспечения безопасности населения и муниципальной инфраструктуры в Дербенте начнет функционировать система интеллектуального уличного видеонаблюдения. Власти города заключили контракт на поставку оборудования в рамках реализации первого этапа проекта "Безопасный город". На реализацию первого этапа проекта Дербент в 2022 году направит 65 млн рублей",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках разработанного проекта будут закуплены сетевые интерфейсы, интегрированные для удаленного управления, процессоры, системное программное обеспечение, цифровые купольные поворотные видеокамеры.

"Видеокамеры будут способны распознавать биометрические параметры лиц, опасные события или действия. С их помощью можно отслеживать нетипичное поведение людей, движение в контролируемой зоне. Планируется интеграция интеллектуального видеонаблюдения с действующей системой видеонаблюдения регионального уровня для повышения ее функционирования и розыска транспортных средств",- добавил он.