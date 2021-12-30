Поселок под Мурманском остался без отопления и горячей воды из-за аварии

МУРМАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Поселок Сафоново под Мурманском, где живут 2 тыс. человек, остался без отопления и горячей воды из-за аварии, сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

"В связи аварийными ремонтными работами, для устранения порыва на теплосетях прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения потребителям поселка Сафоново, где проживает 2016 человек", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что причиной отключения стал прорыв на магистральной линии.

В настоящее время температура воздуха в поселке составляет 10 градусов мороза.