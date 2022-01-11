Волейбольная арена к ЧМ-2022 в Кемерове готова более чем на 60%

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Строительство многофункционального спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" на 6 тыс. зрителей в Кемерове, который станет одной из площадок для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году, выполнено более чем на 60%. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства по итогам посещения объекта губернатором Сергеем Цивилевым.

"Кузбасс-Арена" должна стать площадкой для игр чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, поэтому ее возведение на личном контроле губернатора. <...> Сейчас общая готовность объекта составляет 61% - завершается монтаж металлоконструкций, кровли, стен, лестниц, коммуникаций. В ближайшее время специалисты приступят к установке трибун, лифтов, отделке помещений, монтажу оборудования 50-метрового бассейна с искусственной волной", - говорится в сообщении.

Осенью минувшего года глава региона сообщал, что строительство объекта завершится в первом квартале 2022 года. Однако в министерстве спорта Кузбасса ТАСС во вторник уточнили, что ввод в эксплуатацию "Кузбасс-Арены" состоится в мае.

Многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-Арена" в Кемерове начали строить в 2020 году, но через несколько месяцев работы на площадке приостановили из-за сложностей с финансированием. Власти объяснили, что предназначавшиеся на спортивный объект деньги направлены на борьбу с коронавирусом. Стройку возобновили летом прошлого года, но сроки сдачи объекта перенесли на год. На базе "Кузбасс-Арены" будет большая волейбольная площадка, бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва.

"Объект спорта будет использоваться для проведения различных спортивных соревнований муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, форумов, фестивалей, развлекательных мероприятий. На базе спорткомплекса тренировочный процесс будут осуществлять спортивные школы олимпийского резерва Кузбасса, региональные спортивные федерации, профессиональные спортивные клубы. Объект будет открыт для занятий спортом для всех желающих, жителей региона и приезжих гостей", - рассказали в Минспорте о планах по использованию арены после чемпионата.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. В столице Кузбасса пройдут игры группы В, где сыграют сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара.