В Дербенте возобновят строительство моста через железную дорогу

МАХАЧКАЛА, 11 января. /ТАСС/. Путепровод через железную дорогу в дагестанском Дербенте, который позволит разгрузить центральные улицы города, будет проложен, несмотря на выявленные препятствия. Проблемы касались частных земельных участков, об этом сообщил на своем аккаунте в Instagram глава города Рустамбек Пирмагомедов.

"На пути проектируемой объездной дороги и моста 67 участков было переведено в частную собственность. Они находились как в границах Дербента, так и Дербентского района. Вместе с коллегами еще к первой половине этого года нам удалось освободить для дороги 66 участков. Последние несколько месяцев все упиралось всего лишь в один участок и сейчас уже достигнута договоренность с владельцем и этой территории", - написал Пирмагомедов.

По словам мэра города, попытки построить данный мост были начаты еще 25 лет назад, однако сейчас все проблемы для проведения строительных работ разрешены. Также по словам Пирмагомедовава, в Минестерстве транспорта и дорожного хозяйства региона подтвердили, что работы по строительству будут возобновлены с этого года.

Ранее сообщалось, что объездная автодорога "Обход города Дербент" в Дагестане разгрузит центральные улицы города за счет перенаправления транспортных потоков за пределы жилых кварталов. По данным пресс-службы города, длина дороги составит 3 км, она протянется от федеральной трассы М29 "Кавказ" до улицы Хандадаша Тагиева.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселения на данной территории существовали более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-кала.