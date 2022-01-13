Во Владикавказе впервые разработают документ транспортного планирования

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработают документ транспортного планирования Владикавказской агломерации. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Уже в феврале 2022 года специалисты представят предварительный анализ условий развития транспортной системы Владикавказской агломерации. В течение года они подготовят проектный сценарий на краткосрочную перспективу, сформируют комплексную схему организации транспорта, разработают проекты документов транспортного планирования Владикавказской агломерации на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении.

Задача документа транспортного планирования - создать оптимальную систему для пассажиров и перевозчиков в соответствии с федеральным законодательством и рекомендациями Минтранса России.

Как отметил председатель комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии Тариэль Солиев, до конца года республика рассчитывает получить от проектировщиков научно обоснованную схему организации движения транспорта во Владикавказе и его пригородах.

По его словам, новая схема движения транспорта позволит организовать бесперебойные пассажирские перевозки, в том числе и для пассажиров маломобильных категорий, по строгому графику движения, улучшить транспортную связь между микрорайонами города и в пределах агломерации в целом. "Благодаря новой схеме движения удастся убрать с улиц неоптимальные пассажирские маршруты, из-за которых сегодня возникают транспортные пробки и риски возникновения ДТП. Будет произведена и постепенная замена старых автобусов на современные, комфортабельные, за счет чего снизится выброс токсичных веществ и улучшится экологическое состояние", - сказал Солиев.