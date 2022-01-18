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Отредактированный теленок родился: уральские ученые научились менять геном коровы
Отредактированный теленок родился: уральские ученые научились менять геном коровы
Отредактированный теленок родился: уральские ученые научились менять геном коровы
Отредактированный теленок родился: уральские ученые научились менять геном коровы
Отредактированный теленок родился: уральские ученые научились менять геном коровы

Отредактированный теленок родился: уральские ученые научились менять геном коровы

© Виталий Невар/ТАСС
Уральские ученые сумели впервые вывести генетически модифицированную корову — в Свердловской области родился первый такой теленок. Они смогли заблокировать в его геноме участок, который отвечает за подверженность лейкозу. А в будущем коровы будут рождаться без рогов и давать гипоаллергенное молоко, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН, доктор биологических наук Анна Кривоногова

Без рогов, без болезней и гипоаллергенная

— Родилась девочка, но нам пол был совершенно не важен. Важно было, что теленок родился жизнеспособным и здоровым. Поэтому мы сейчас можем про него рассказать. Это первый опытный теленок в нашей работе.

Проект ученых, который трехлетним грантом поддержал Российский научный фонд (РНФ), заключался в том, чтобы научиться изменять с помощью генной инженерии геном животного и получать нужные признаки, либо, наоборот, исключать нежелательные. В начале исследования специалисты установили для себя три мишени, и в конце пути будет возможно получить безрогую корову, которая не будет болеть лейкозом, а ее молоко можно будет давать аллергикам.

Генетически модифицированный теленок УрФАНИЦ УрО РАН
Описание
Генетически модифицированный теленок
© УрФАНИЦ УрО РАН

У первого теленка, имя которому пока не придумали, удалось заблокировать ген подверженности лейкозу. Сейчас у ученых есть все шансы вывести поголовье скота — создать небольшое стадо, которое не будет подвержено этому заболеванию. Это серьезное заболевание, которое вредит не только корове, но и здоровью человека.

— По данным последних исследований, существует связь между вирусом лейкоза коров и раком молочной железы у женщин. У нас была задача взять этот рецептор, отвечающий за подверженность коровы этому вирусу, и его изменить.

— А зачем корове убирать рога?

— Их все равно убирают телятам после рождения — удаляют, прижигают. Это травматизм не только для человека, но и для самих коров. Они могут друг друга случайно боднуть, задеть рогами и просто распороть соседнюю корову — это потери, в том числе экономические. А вообще, это тот маркер, который видно сразу: родился теленок, рогов нет — значит, методика работает, — поясняет исследователь.

Корову редактирует вирус

Для экспериментов выбрали не "идеальную корову", а обычную, которая широко распространена в регионе. Быков выбирали очень тщательно, отслеживали нужные качества, а коровы — какие есть. На каждом шагу, отмечает ученый, что-то шло не так, как ожидалось.

Редактировать геном оказалось достаточно сложно. Для этого не существовало уже готовых методов, а аналогичные, например используемые на мышах, здесь не подошли. Сложности возникли и на техническом уровне: например, клетка коровы очень темная, и рассмотреть, какие изменения происходят в ней, просто невозможно. Потребовалось разрабатывать отдельную технологию, чтобы не работать вслепую.

Вносить необходимые изменения в клетку планировали с помощью прокола. Но это оказалось слишком травматично для клеток.

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— Стали искать другие способы. Сейчас очень популярно использование вирусов, которые не опасны для человека и животного, — рассказывает Кривоногова. — В вирус, как в контейнер, помещается система для редактирования, и дальше вирус все делает сам, так как он умеет проникать внутрь клетки, использовать свою ДНК внутри нее.

Но система редактирования была настолько большой, что попросту не влезла в стандартный вирус. Пришлось искать вирусы повместительнее — сработал один из аденовирусов человека и шимпанзе, и "эмбриончики начали редактироваться".

Затем возникли трудности на этапе развития клеток. Каждые несколько часов число клеток удваивается и обеспечивает развитие эмбриона. Но в начале исследования они просто замирали. На выяснение, почему так происходит, ушло много времени, но проблему получилось решить. Позже, на новом этапе, не удавалось успешно разморозить эмбрионы — они погибали. Проблема оказалась в самой методике, которая подходит для человека, но оказалась неподходящей для коровы.

— Методику удалось изменить и отработать, — рассказывает Кривоногова. Новые решения потребовались и на следующем этапе — уже подселенные коровам эмбрионы в определенный момент начинали замирать и тоже погибали.

Важно, что измененный участок пропадает не только у модифицированного животного, но и у его потомства. Эмбрион изменяют уже на стадии одной клетки, но у организма существует защитный механизм, который постоянно сканирует ДНК и устраняет найденные в нем поломки. Этот механизм помогает организмам выживать, например, при воздействии радиационного фона, но очень мешает работать ученым с изменениями генов. Приходилось не просто "ломать участок генома", но и делать это так, чтобы защитный механизм не заметил.

— Сейчас нам нужно оттачивать эту методику и постараться исключить ситуации, когда в одном организме развиваются два разных типа клеток с разным генотипом. Такое часто встречается даже в природе, но нам нужно это исключить.

Первая телочка

Ученые пока не уверены, что эту технологию удастся масштабировать и менять геномы, например, кур и свиней. Переход технологии от мух и мышей к коровам был сложнее, чем это ожидалось. Но невозможным, отмечает Анна, это не назвать. В теории в будущем удастся создать свинью, которая не будет подвержена опасной африканской чуме. Для этого нужно просто сломать нужный участок в геноме животного для того, чтобы вирус АЧС не смог на него воздействовать.

— На словах это просто, но я думаю, что, если все же заняться свиньями, будет та же тысяча шажочков, на которых мы будем запинаться, — сказала Кривоногова.

При этом разработанная технология исключает не только проявление подавляемого участка генома, но и появление мутаций. Если представить, что геном — это конструктор, то можно предположить, что изменение одного участка может повлечь за собой изменение соседних, а значит, коров с двумя головами не избежать. Это не так, поясняет ученый. Гены не так близко расположены друг к другу, поэтому технология позволяет прицельно изменить нужный ген, не затронув соседние.

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Отдавать корову на ферму ученые не планируют. Во-первых, пока законодательно нельзя использовать для получения продуктов генетически модифицированный скот. А во-вторых, просто жалко.

— Современные технологии настолько все "выжимают" из коров, что от них ничего не остается. Животное живет на производстве около трех лет, хотя при благоприятных условиях корова может давать молоко десять лет, — сокрушается ученый. — Мы ее не отдадим в такие условия, она же у нас первая. Будем ее изучать, любить, защищать и закладывать уже следующих.

Ученые рады, что теленок родился здоровым, развивается нормально.

— Этот эмбриончик пережил такие приключения еще до рождения, что сложно представить. Сколько его человек видело, сидели с ним круглосуточно, — говорит Кривоногова.

Но оценить характеристики коровы получится только через два-три года, когда она подрастет и ученые изучат все данные.

— Вы сможете создать корову, которая будет давать шоколадное молоко?

— Не знаю, но если рассуждать, — смеется Анна, — нужно найти, что в геноме придает шоколадный вкус растениям. Выяснить, что это за белок, а затем его закодировать и вставить в геном. Но главное, чтобы коровы при этом рождались здоровыми.

Виктория Ивонина

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