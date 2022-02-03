"Ничего не сделал — просто помог". Почему дети-спасители не чувствуют себя героями

Диана Акушко
В день, когда удалось поговорить с третьеклассницей Дианой Акушко из города Обь Новосибирской области, ей исполнилось девять лет. Скромная девочка с каштановыми кудряшками и карими глазами — совсем не похожа на супергероиню. Однако именно эта девочка недавно совершила поступок, совсем не характерный для ребенка ее возраста.
— В МЧС мне рассказали, что дети в таком возрасте не способны на такое, они пугаются и, скорее всего, убегают, идут маму звать, а Диана говорит: "Я хотела сначала за тобой побежать, но подумала, что, я пока добегу, уже поздно будет", — поясняет мама девочки Оксана.
В апреле 2021 года Диана вместе с подругой Настей шли из школы домой по узкой дорожке, пролегающей рядом с небольшим озером. Настя решила перейти по льду, который еще стоял на водоеме.
— Она наступила одной ногой, потом второй, и рухнула, — рассказывает Диана.
Подруга девочки, провалившаяся под лед по горло, начала кричать и звать на помощь, однако проходившие мимо люди не захотели помочь, а кто-то даже начал снимать происходящее, и тогда Диана решилась.
— Я села на коленки и на коленках поползла к Насте. Дала ей одну руку, а потом вторую и начала ее вытаскивать, — объясняет она.
Спасать подругу ей было нелегко — на плечи давил рюкзак с учебниками, но Диана собралась с силами и смогла вытащить одноклассницу на поверхность. После того как девочки попрощались, Диана побежала домой к бабушке и всю дорогу плакала из-за того, что испугалась за подругу.
Мама школьницы узнала о героическом поступке дочери через несколько дней, когда они шли по той самой дорожке и увидели следы на льду.
— И она мне говорит: "Вот здесь Настя провалилась". У меня волосы под шапкой зашевелились. Я спросила, как она ее доставала, и она говорит: "Ну на коленках" — и у меня сразу сердце оборвалось, — говорит Оксана Акушко, вспоминая, что в начале, конечно, пожурила дочь за то, что она так рисковала.
В течение 2021 года маленькая Диана получила за спасение подруги несколько медалей и многочисленные грамоты. История девочки распространилась в соцсетях, о ней узнали журналисты, и ей часто задают вопрос, почему она поступила именно так.
— Она все время мне говорит: "Что я такого сделала? Я же ничего такого не сделала. Я просто помогла своей подруге. Я, что, должна была ее бросить, чтобы она там умирала?" — цитирует дочь Оксана. — Она до конца еще не осознает, что сделала.
Василиса Тараненко
Коса до пояса и огромные голубые глаза — 16-летняя Василиса Тараненко из Краснодарского края похожа на сказочную героиню не только именем, но и внешностью. Но за милым личиком скрывается стальной характер: в июле прошлого года она не задумываясь бросилась в реку, чтобы спасти двоих тонущих мальчишек.
На берегу были еще люди, в том числе взрослые, которые подумали, что ребята десяти и семи лет просто дурачатся. Одна из взрослых очевидиц запечатлела поступок Василисы на камеру мобильника.
Именно благодаря видеозаписи, опубликованной в соцсетях, о девочке и стало известно: сама она не рассказала об этом ни родителям, ни друзьям. Да и с журналистами Василиса общается очень неохотно.
— Мы с подругой гуляли, услышали крики. Там двое мальчишек барахтались. Ну я и прыгнула в воду, а как иначе было, — девочка явно считает свой поступок чем-то само собой разумеющимся.
А вот родители Василисой очень гордятся. Мама Ирина рассказала, что дочь учится на визажиста в туапсинском техникуме. Она никогда не занималась профессионально плаванием, не посещала спасательские курсы.
— Это все у нас в Горячем Ключе случилось, на берегу реки Псекупс. Там место довольно глубокое. Я, конечно, узнав о произошедшем, сильно испугалась за дочь. Она потом рассказала, что один из мальчишек так в нее вцепился, что чуть на дно не утащил. Но она его на берег вытащила и за вторым поплыла. Характер у дочки железный, есть в кого: у нас в семье было много военных, — говорит мама девочки.
Поступок Василисы оценили на самом высоком уровне: Василису Тараненко наградили медалью "За спасение погибающих на водах".
В конце декабря прошлого года Василиса получила медаль из рук первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николая Платошкина.
Даниил Щекотов
16-летний Даниил Щекотов из Новосибирска спасал чужие жизни не менее пяти раз. В 2019-м по пути из школы домой мальчик увидел, что горит частный дом. Даниил сказал другу, чтобы тот вызывал пожарных и службу спасения, а сам побежал к очагу пожара — калитка во двор была открыта.
— Я дергаю дверь один раз, второй, она закрыта. Пришлось выбить ее ногой, забегаю, а там бабушка с ребеночком. Стоят в углу. Я бабушку под руку взял, ребенка — на руки и вывел так из дома, — объясняет Щекотов.
Родителям о том, что произошло, подросток не рассказал — чтобы не волновались. Следующие три дня на учебу Даниил не ходил, отлеживался дома после пожара, говорит мама мальчика Елена Николаевна:
— Ребенок пришел домой черный, грязный, непонятно, что к чему.
О том, что произошло, она узнала от офицера-воспитателя Николаевского кадетского корпуса спасателей, где Даниил учится с пятого класса. У родителей мальчика много фотографий сына в форме. Пойти учиться в кадетский корпус Щекотов решил сам, сказал, что хочет быть защитником Родины, поясняет мать подростка. По ее словам, сын как будто родился с желанием помогать другим.
— У него это с детства. Он у нас то птичек спасает, то бабушек через дорогу переводит. Ему было только три года, он уже домой кошечку приносил, спасал. Он родился таким, видимо, у него есть такие задатки, — говорит женщина.
С 2019 года Даниил дважды вытаскивал из воды утопающих, спас мужчину, бросившегося на железнодорожные пути, а также оказал помощь велосипедисту, которому стало плохо прямо на проезжей части. Нам подросток признался, что таких случаев было больше, он их просто не считает. О том, что Даниил так часто рисковал жизнью ради других, его родители узнали перед награждением сына медалью "За проявленное мужество" в ноябре 2021 года.
— Он нам не рассказывал, потому что боялся меня травмировать. Я ему всегда говорю: "Не лезь, это опасно! Ты мог сам пострадать!" Для меня это было полным шоком и неожиданностью, что вот так вот делает. С одной стороны, это хорошо, что он помогает, но с другой стороны — я же мать, это мой ребенок, — вспоминает Елена.
В свободное время школьник увлекается игрой на гитаре, но говорит, занимается музыкой не для того, чтобы выступать на сцене, а для души. После окончания кадетского корпуса юноша собирается поступать в Черноморское военное училище в Севастополе — хочет связать жизнь с Военно-морским флотом.
— У меня внутри все переворачивается, когда он говорит, что уедет от меня на пять лет. Я понимаю, что он везде в первых рядах будет, и я, конечно, за него переживаю, душа рвется, время неспокойное, но куда деваться — это его выбор. Ребенок сам выбирает, а мы только помогаем, — делится переживаниями Елена.
Пятеро смелых
В Кургане пятеро подростков — Сергей Петухов, Диана Уфимцева, Алексей Симанов, Кирилл и Анастасия Григорьевы — в июле этого года помогли справиться с пожаром: на большой площади горели хозяйственные постройки частного дома, возникла опасность перехода огня на соседние строения — до приезда пожарных неравнодушные ребята носили воду, передавая ведра по цепочке, поливали забор, чтобы огонь не перешел на другие дома, вынесли из горящего сарая газовый баллон, в то время как некоторые взрослые наблюдали за происходящим, снимая на телефон, рассказали в пресс-службе администрации города. Они награждены медалями "Юный герой" Молодой гвардии "Единой России".
14-летний Алексей Симанов говорит, что в тот день о случившемся узнал от бабушки, которая увидела пожар в окне, — его семья живет через улицу от места произошедшего. Сначала подумал, что горит дом одноклассника Кирилла Григорьева, который на тот момент уехал с родителями в магазин, по пути к месту пожара позвонил ему, и Григорьевы быстро присоединилась к тушению огня. С другими детьми, помимо Кирилла и его сестры-пятиклассницы Насти, знаком не был, говорит, ребят "узнал по случаю".
— Потом по приезде пожарных нам сказали, что больше не надо помогать — опасно, — вспоминает юноша.
Алексей с детства был отзывчивым и сопереживал окружающим, рассказала первая учительница мальчика Алевтина Бандурко. И в будущем юный курганец планирует стать военным или спасателем, поделилась его мама Наталья Чернышова.
— Направление военное — туда склоняемся больше. Леша рослым мальчишкой всегда был, такой крепенький, можно сказать, родился. И он всегда заступался за своих друзей в школе, даже за мальчишек из соседних классов. Какую-то драку или разборки увидел — обязательно подойдет, спросит, в чем дело, что не поделили, скажет: "Давайте разберемся". У него сейчас друзей — не сосчитать, если честно, — пояснила Наталья.
То, что к мальчику всегда тянулись ребята, отмечает и его первая учительница. Алексей всегда был скромным, не любил, когда его хвалили, добавляет она. К слову, парень подружился и с самой Алевтиной Валерьевной — навещал первую учительницу и после перехода в другую школу и зачисления в кадетский класс.
— Надеюсь, наша дружба сохранится, — улыбается Бандурко.
В кадетском классе Симанов учится уже четвертый год — это отчасти отразилось на размышлениях о будущей профессии, рассказал он. Кроме того, он увлекается спортом — футболом, хоккеем, шахматами. Также среди любимых занятий — изучение математики и сборка кубиков Рубика, которая началась еще в младших классах, говорит Бандурко.
— У него коллекция большая кубиков Рубика всяких-разных. И он собирает прямо за секунды, а у него очень сложные кубики. Его никто этому не учил, он сам понял систему — как собирать, "центра" какие-то находить. У него склад ума математический, — добавляет мама Алексея.
Дима Орлов
В марте 2021 года имена десятилетних Димы Орлова и Егора Пустовалова из города Елизово были на слуху у многих жителей Камчатки, ведь их ребячья шалость помогла спасти жизнь женщине с ребенком, которые оказались погребены под снежной лавиной.
— 6 марта 2021 года мы с другом Егором, как обычно, после школы прыгали с гаражей в снег — на Камчатке это популярное развлечение, хотя взрослые от этого не сильно в восторге, — рассказывает пятиклассник Дима Орлов. — Мимо нас по направлению к сопке прошла семья — мама, папа и ребенок, и мы бы забыли об этом через пару минут, если бы спустя какое-то время женщина громко не крикнула: "Лавина!" — а мы бы с гаражей не увидели, как тонны снега сходят с сопки Сопочной и засыпают людей. Мы в ту секунду сильно испугались, но растерялись только на мгновение.
Дима рассказывает, что сразу начал звонить маме, но она сначала не поняла, что происходит. Лавинную опасность на Камчатке, конечно, объявляют каждую неделю, но какая может быть лавина на небольшой, по местным меркам, сопке в городе с населением 30 тыс. человек? Пока мальчишки наперебой объяснили маме обстоятельства случившегося, у них разрядился мобильник. Поэтому они решили просить помощи у случайных прохожих.
— Это удаленный гаражный кооператив, людей там нет. Мы буквально бросились под колеса проезжавшему мужчине на внедорожнике, но он тоже нам не поверил, сказав, что это плохая шутка, — вспоминает Дима Орлов. — Подбежали к другому — он уже быстро сориентировался, позвал военных, которые жарили шашлыки в гараже неподалеку. Мужчины попросили нас максимально точно показать место, где были погребены люди, и начали самостоятельно их откапывать еще до приезда спасателей и полицейских.
Женщину и ее дочь тогда, благодаря оперативным действиям прохожих, а позже спецслужб, удалось спасти, глава семейства погиб на месте. Мама Димы Юлия Анатольевна, рассказывает, что, не окажись тогда мальчишек рядом, погибла бы вся семья.
— Это был разгар рабочего дня, люди там бывают только по вечерам, когда ставят машины, поэтому точно бы эта семья считалась без вести пропавшей до весны, пока не сошел бы снег. И очень рада, что на счету моего сына и его друга — две спасенные жизни. Он вообще у нас очень жалостливый, постоянно кошек-собак бездомных подкармливает-спасает, говорит, что мечтает стать ветеринаром. Значит, движемся в процессе воспитания куда-то туда.
Диме и Егору объявило благодарность региональное управление Следственного комитета — мальчишки получили благодарственные письма и памятные подарки. А под Новый год они стали героями шоу на камчатском телеканале, где, смущаясь, рассказали о своем подвиге на весь полуостров.
— В школе одноклассники удивились, конечно, а учителя похвалили. И я за себя тоже горд, хотя, признаться честно, в те минуты лично мне было очень страшно, — говорит мальчик.
Полина Болдырева, Мария Попова, Валентина Брыкалина, Ильфат Кинзябаев, Ульяна Бакуменко