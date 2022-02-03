"Ничего не сделал — просто помог". Почему дети-спасители не чувствуют себя героями

Не всякий взрослый бросится в горящий дом, чтобы спасти чужую жизнь, или рискнет собой, чтобы вытянуть кого-то из ледяной воды. Дети и подростки по всей стране почему-то решаются на такое не раздумывая. Их поступки отмечают региональными и федеральными наградами, юные спасители становятся объектом внимания СМИ, ими восхищаются в соцсетях, но сами они ничего героического в своих поступках не видят. Рассказываем пять историй о юных и скромных героях

Диана Акушко В день, когда удалось поговорить с третьеклассницей Дианой Акушко из города Обь Новосибирской области, ей исполнилось девять лет. Скромная девочка с каштановыми кудряшками и карими глазами — совсем не похожа на супергероиню. Однако именно эта девочка недавно совершила поступок, совсем не характерный для ребенка ее возраста.

Описание Диана Акушко © Личный архив семьи Акушко

— В МЧС мне рассказали, что дети в таком возрасте не способны на такое, они пугаются и, скорее всего, убегают, идут маму звать, а Диана говорит: "Я хотела сначала за тобой побежать, но подумала, что, я пока добегу, уже поздно будет", — поясняет мама девочки Оксана. В апреле 2021 года Диана вместе с подругой Настей шли из школы домой по узкой дорожке, пролегающей рядом с небольшим озером. Настя решила перейти по льду, который еще стоял на водоеме. — Она наступила одной ногой, потом второй, и рухнула, — рассказывает Диана. Подруга девочки, провалившаяся под лед по горло, начала кричать и звать на помощь, однако проходившие мимо люди не захотели помочь, а кто-то даже начал снимать происходящее, и тогда Диана решилась. — Я села на коленки и на коленках поползла к Насте. Дала ей одну руку, а потом вторую и начала ее вытаскивать, — объясняет она. Спасать подругу ей было нелегко — на плечи давил рюкзак с учебниками, но Диана собралась с силами и смогла вытащить одноклассницу на поверхность. После того как девочки попрощались, Диана побежала домой к бабушке и всю дорогу плакала из-за того, что испугалась за подругу.

Описание С мамой © Личный архив семьи Акушко

Мама школьницы узнала о героическом поступке дочери через несколько дней, когда они шли по той самой дорожке и увидели следы на льду. — И она мне говорит: "Вот здесь Настя провалилась". У меня волосы под шапкой зашевелились. Я спросила, как она ее доставала, и она говорит: "Ну на коленках" — и у меня сразу сердце оборвалось, — говорит Оксана Акушко, вспоминая, что в начале, конечно, пожурила дочь за то, что она так рисковала. В течение 2021 года маленькая Диана получила за спасение подруги несколько медалей и многочисленные грамоты. История девочки распространилась в соцсетях, о ней узнали журналисты, и ей часто задают вопрос, почему она поступила именно так. — Она все время мне говорит: "Что я такого сделала? Я же ничего такого не сделала. Я просто помогла своей подруге. Я, что, должна была ее бросить, чтобы она там умирала?" — цитирует дочь Оксана. — Она до конца еще не осознает, что сделала. Василиса Тараненко Коса до пояса и огромные голубые глаза — 16-летняя Василиса Тараненко из Краснодарского края похожа на сказочную героиню не только именем, но и внешностью. Но за милым личиком скрывается стальной характер: в июле прошлого года она не задумываясь бросилась в реку, чтобы спасти двоих тонущих мальчишек. На берегу были еще люди, в том числе взрослые, которые подумали, что ребята десяти и семи лет просто дурачатся. Одна из взрослых очевидиц запечатлела поступок Василисы на камеру мобильника. Именно благодаря видеозаписи, опубликованной в соцсетях, о девочке и стало известно: сама она не рассказала об этом ни родителям, ни друзьям. Да и с журналистами Василиса общается очень неохотно.

Описание Василиса Тараненко © Личный архив семьи Тараненко

— Мы с подругой гуляли, услышали крики. Там двое мальчишек барахтались. Ну я и прыгнула в воду, а как иначе было, — девочка явно считает свой поступок чем-то само собой разумеющимся. А вот родители Василисой очень гордятся. Мама Ирина рассказала, что дочь учится на визажиста в туапсинском техникуме. Она никогда не занималась профессионально плаванием, не посещала спасательские курсы. — Это все у нас в Горячем Ключе случилось, на берегу реки Псекупс. Там место довольно глубокое. Я, конечно, узнав о произошедшем, сильно испугалась за дочь. Она потом рассказала, что один из мальчишек так в нее вцепился, что чуть на дно не утащил. Но она его на берег вытащила и за вторым поплыла. Характер у дочки железный, есть в кого: у нас в семье было много военных, — говорит мама девочки. Поступок Василисы оценили на самом высоком уровне: Василису Тараненко наградили медалью "За спасение погибающих на водах". В конце декабря прошлого года Василиса получила медаль из рук первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николая Платошкина. Даниил Щекотов 16-летний Даниил Щекотов из Новосибирска спасал чужие жизни не менее пяти раз. В 2019-м по пути из школы домой мальчик увидел, что горит частный дом. Даниил сказал другу, чтобы тот вызывал пожарных и службу спасения, а сам побежал к очагу пожара — калитка во двор была открыта. — Я дергаю дверь один раз, второй, она закрыта. Пришлось выбить ее ногой, забегаю, а там бабушка с ребеночком. Стоят в углу. Я бабушку под руку взял, ребенка — на руки и вывел так из дома, — объясняет Щекотов. Родителям о том, что произошло, подросток не рассказал — чтобы не волновались. Следующие три дня на учебу Даниил не ходил, отлеживался дома после пожара, говорит мама мальчика Елена Николаевна: — Ребенок пришел домой черный, грязный, непонятно, что к чему.

О том, что произошло, она узнала от офицера-воспитателя Николаевского кадетского корпуса спасателей, где Даниил учится с пятого класса. У родителей мальчика много фотографий сына в форме. Пойти учиться в кадетский корпус Щекотов решил сам, сказал, что хочет быть защитником Родины, поясняет мать подростка. По ее словам, сын как будто родился с желанием помогать другим. — У него это с детства. Он у нас то птичек спасает, то бабушек через дорогу переводит. Ему было только три года, он уже домой кошечку приносил, спасал. Он родился таким, видимо, у него есть такие задатки, — говорит женщина. С 2019 года Даниил дважды вытаскивал из воды утопающих, спас мужчину, бросившегося на железнодорожные пути, а также оказал помощь велосипедисту, которому стало плохо прямо на проезжей части. Нам подросток признался, что таких случаев было больше, он их просто не считает. О том, что Даниил так часто рисковал жизнью ради других, его родители узнали перед награждением сына медалью "За проявленное мужество" в ноябре 2021 года. — Он нам не рассказывал, потому что боялся меня травмировать. Я ему всегда говорю: "Не лезь, это опасно! Ты мог сам пострадать!" Для меня это было полным шоком и неожиданностью, что вот так вот делает. С одной стороны, это хорошо, что он помогает, но с другой стороны — я же мать, это мой ребенок, — вспоминает Елена. В свободное время школьник увлекается игрой на гитаре, но говорит, занимается музыкой не для того, чтобы выступать на сцене, а для души. После окончания кадетского корпуса юноша собирается поступать в Черноморское военное училище в Севастополе — хочет связать жизнь с Военно-морским флотом. — У меня внутри все переворачивается, когда он говорит, что уедет от меня на пять лет. Я понимаю, что он везде в первых рядах будет, и я, конечно, за него переживаю, душа рвется, время неспокойное, но куда деваться — это его выбор. Ребенок сам выбирает, а мы только помогаем, — делится переживаниями Елена. Пятеро смелых В Кургане пятеро подростков — Сергей Петухов, Диана Уфимцева, Алексей Симанов, Кирилл и Анастасия Григорьевы — в июле этого года помогли справиться с пожаром: на большой площади горели хозяйственные постройки частного дома, возникла опасность перехода огня на соседние строения — до приезда пожарных неравнодушные ребята носили воду, передавая ведра по цепочке, поливали забор, чтобы огонь не перешел на другие дома, вынесли из горящего сарая газовый баллон, в то время как некоторые взрослые наблюдали за происходящим, снимая на телефон, рассказали в пресс-службе администрации города. Они награждены медалями "Юный герой" Молодой гвардии "Единой России". 14-летний Алексей Симанов говорит, что в тот день о случившемся узнал от бабушки, которая увидела пожар в окне, — его семья живет через улицу от места произошедшего. Сначала подумал, что горит дом одноклассника Кирилла Григорьева, который на тот момент уехал с родителями в магазин, по пути к месту пожара позвонил ему, и Григорьевы быстро присоединилась к тушению огня. С другими детьми, помимо Кирилла и его сестры-пятиклассницы Насти, знаком не был, говорит, ребят "узнал по случаю".

Описание Алексей Симанов © Личный архив Алексея Симанова

— Потом по приезде пожарных нам сказали, что больше не надо помогать — опасно, — вспоминает юноша. Алексей с детства был отзывчивым и сопереживал окружающим, рассказала первая учительница мальчика Алевтина Бандурко. И в будущем юный курганец планирует стать военным или спасателем, поделилась его мама Наталья Чернышова. — Направление военное — туда склоняемся больше. Леша рослым мальчишкой всегда был, такой крепенький, можно сказать, родился. И он всегда заступался за своих друзей в школе, даже за мальчишек из соседних классов. Какую-то драку или разборки увидел — обязательно подойдет, спросит, в чем дело, что не поделили, скажет: "Давайте разберемся". У него сейчас друзей — не сосчитать, если честно, — пояснила Наталья. То, что к мальчику всегда тянулись ребята, отмечает и его первая учительница. Алексей всегда был скромным, не любил, когда его хвалили, добавляет она. К слову, парень подружился и с самой Алевтиной Валерьевной — навещал первую учительницу и после перехода в другую школу и зачисления в кадетский класс. — Надеюсь, наша дружба сохранится, — улыбается Бандурко. В кадетском классе Симанов учится уже четвертый год — это отчасти отразилось на размышлениях о будущей профессии, рассказал он. Кроме того, он увлекается спортом — футболом, хоккеем, шахматами. Также среди любимых занятий — изучение математики и сборка кубиков Рубика, которая началась еще в младших классах, говорит Бандурко. — У него коллекция большая кубиков Рубика всяких-разных. И он собирает прямо за секунды, а у него очень сложные кубики. Его никто этому не учил, он сам понял систему — как собирать, "центра" какие-то находить. У него склад ума математический, — добавляет мама Алексея. Дима Орлов В марте 2021 года имена десятилетних Димы Орлова и Егора Пустовалова из города Елизово были на слуху у многих жителей Камчатки, ведь их ребячья шалость помогла спасти жизнь женщине с ребенком, которые оказались погребены под снежной лавиной. — 6 марта 2021 года мы с другом Егором, как обычно, после школы прыгали с гаражей в снег — на Камчатке это популярное развлечение, хотя взрослые от этого не сильно в восторге, — рассказывает пятиклассник Дима Орлов. — Мимо нас по направлению к сопке прошла семья — мама, папа и ребенок, и мы бы забыли об этом через пару минут, если бы спустя какое-то время женщина громко не крикнула: "Лавина!" — а мы бы с гаражей не увидели, как тонны снега сходят с сопки Сопочной и засыпают людей. Мы в ту секунду сильно испугались, но растерялись только на мгновение.

Описание Дима Орлов © Личный архив семьи Орловых