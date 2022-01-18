На Ставрополье расширили до четырех полос 10 км трассы А-157 на подъезде к Кисловодску

ПЯТИГОРСК, 18 января. /ТАСС/. Специалисты расширили до четырех полос движения еще 10 км трассы А-157, связывающей международный аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На Ставрополье 10 км автодороги А-157 на подъезде к Кисловодску расширили до четырех полос. <...> Таков итог реконструкции участка с 36 по 46 км указанной дороги близ Подкумка. Также здесь разделили встречные потоки транспорта парапетным ограждением и устроили сплошное электроосвещение", - говорится в сообщении.

Работы на объекте велись с сентября 2019 года по заказу ФКУ Упрдор "Кавказ", за это время специалисты заменили и усилили дорожную одежду. Верхний слой покрытия устроили из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Помимо этого, переустроили инженерные коммуникации: кабели связи, сети водопровода и газопровода, а также высоковольтные линии. Для пропуска ливневых вод под дорогой устроили 15 водопропускных труб.

Специалисты также возвели удерживающие конструкции для защиты дороги от обрушения ее склонов и насыпи. Это решение позволило еще и расширить проезжую часть, не затрагивая при этом территорию природного заказника. Для жителей поселка устроили тротуары с перильным ограждением, остановочные комплексы, ливневую канализацию и шумозащитные экраны.

"Ежедневно по А-157 проезжает около 20 тыс. автомобилей, а через 10 лет, по подсчетам специалистов, интенсивность движения здесь увеличится до 30 тыс. Приоритетная задача дорожников - перевести дорогу в четырехполосное исполнение на всем ее протяжении", - цитирует пресс-служба начальника ФКУ Упрдор "Кавказ" Александра Лукашука.

Еще один участок этой трассы - от аэропорта Минеральных Вод до Ессентуков - протяженностью 30 км расширят до четырех полос в рамках проекта реконструкции. Работы здесь ведутся с 2020 года и будут завершены в 2023 году. Федеральная автомобильная дорога А-157 связывает международный аэропорт имени М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края - Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии.