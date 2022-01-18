В дагестанском селе Хушет на высоте 2 тыс. м впервые проложат автомобильную дорогу

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Строительство дороги в высокогорном дагестанском селе Хушет будет начато в этом году. Дорожное покрытие в данном населенном пункте планировали проложить еще с 70-х годов прошлого столетия, сообщается во вторник на официальном аккаунте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", - говорится в сообщении.

Реализация первой части проекта была начата еще в 2020 году, когда был введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Метрада - Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини протяженностью 5 км. "В текущем году завершаются проектно-изыскательские работы и запланировано начало строительных работ на участке от Верхнего Хваршини на Цихолак и далее к селу Хушет - протяженность 13,6 км", - добавили в министерстве.

Ранее в соцсетях распространился ролик на котором видно, как в высокогорном селе Цумадинского района Дагестана, жители на носилках переносят местного жителя к автомобилю, так как на нем нет возможности добраться до населенного пункта.