Ясельный корпус детсада на 40 мест построили в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 19 января. /ТАСС/. Строительство нового ясельного корпуса на 40 мест завершено в курортном городе Кисловодске на Ставрополье по национальному проекту "Демография". Об этом сообщил ТАСС глава Кисловодска Евгений Моисеев.

"Ясельный корпус детского сада № 8 по улице Велинградской в Кисловодске готовится к открытию. Строительные работы и отделка уже завершены, в помещениях расставляется мебель. Завершается монтаж лифта для маломобильных граждан и бытовой техники пищеблока", - сказал Моисеев.

Он отметил, что ясли рассчитаны на 40 мест.

"Благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и федеральных властей в Кисловодске развивается сфера образования, строятся новые социальные объекты. Открытие нового ясельного корпуса и других детских садов позволит значительно сократить очередь в детские сады в Кисловодске, а через несколько лет и вовсе избавиться от этой проблемы", - рассказал глава Кисловодска.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.