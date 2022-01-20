МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Дагестан в 2022 году получит более 6,7 млн рублей на приобретение лесопожарной техники в рамках реализации нацпроекта "Экология", сообщил в четверг в ходе совещания Федерального агентства лесного хозяйства в Махачкале врио председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В рамках национального проекта в 2019-2021 годы приобретено 37 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники и 402 единицы оборудования. В 2022 году в рамках нацпроекта "Экология" на приобретение лесопожарной техники и оборудования запланированы средства федерального бюджета в сумме 6 млн 726,1 тыс. рублей", - сказал Абдулмуслимов, добавив, что региональный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" дает существенный толчок развитию лесного хозяйства республики.

При этом, по его словам, в настоящее время вся площадь лесного фонда Дагестана нуждается в лесоустройстве, которое в последний раз проводилось более 15 лет назад на площади 449,1 тыс. "На ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций лесах лесоустройство не проводилось никогда, а это без малого 80,0 тыс. га", - добавил врио председателя правительства республики.

Он также отметил, что по итогам 2021 года объем поступлений в консолидированный бюджет РФ от использования лесов в Дагестане составил 62 млн рублей при плане 70,1 млн рублей, в республиканский бюджет поступило 6,6 млн. рублей.

Общая площадь лесного фонда Дагестана составляет 527,9 тыс. га, по площади лесного фонда республика занимает первое место в СКФО.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.