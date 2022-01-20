В Ингушетии построили новую школу на 720 мест

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Новую школу на 720 мест построили в сельском поселении Яндаре в Ингушетии по нацпроекту "Образование", ее стоимость составила 500 млн рублей. В образовательном учреждении созданы также мастерские для дополнительного образования детей, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

"В сельском поселении Яндаре построили школу на 720 мест, это трехэтажное здание с цокольным этажом, расположенное на участке 3 га. В школе созданы 40 учебных кабинетов, здесь имеется спортивный, актовый и читальный залы, два пассажирских лифта, три мастерские для обработки дерева, металла и ткани, предусмотрены душевые, кабинеты стоматолога, логопеда и прививочная", - говорится в сообщении.

Как сообщается, строительство объекта велось по нацпроекту "Образование", а контрактная стоимость строительства школы составила 500 млн рублей.

"Во дворе имеются три спортивные площадки, беговая дорожка и зона отдыха. Открытие объекта позволит существенно разгрузить существующие школы", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, открытие объекта планируется в начале следующего учебного года - в сентябре 2022 года.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.