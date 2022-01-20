В Ингушетии в 2022 году благоустроят 22 общественные территории по нацпроекту

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2022 году благоустроить 22 общественные территории, в том числе в высокогорном селе Джейрах. На эти цели региону будет выделено из федерального бюджета 135 млн рублей, говорится в распространенном в четверг сообщении правительства региона.

"В девяти муниципалитетах Ингушетии в текущем году благоустроят 22 общественные территории. На эти цели из федерального бюджета республике будет выделено 135 млн рублей. В Малгобеке, Карабулаке и Сунже упор делают на состоянии уличной сети. Ее улучшат для жителей 10 улиц. Преобразования ожидаются и на ряде пространств общественного значения в селах Сагопши, Кантышево и высокогорном селе Джейрах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на сегодняшний день в рамках реализации правительственной инициативы подписано федеральное соглашение на выделение обозначенного размера субсидии. Идет процедура распределения средств между муниципалитетами.

"Также в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в столице республики Магасе планируется благоустроить две улицы и два сквера. Такое же количество объектов должно преобразиться благодаря программе в Назрани. Речь тоже идет о нескольких улицах и скверах", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.