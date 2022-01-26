Жизнь под черным солнцем. Как незрячий сочинец стал ультрамарафонцем и помогает детям

Синдром вареного мяса, или Как найти свое предназначение

Сейчас Сергею 42 года. Он родился в Праге, в семье военных, но с самого раннего детства жил на Дальнем Востоке. В Хабаровске закончил институт, женился, устроился на работу, появился сын — словом, все как у людей. Но в декабре 2005 года, когда Сергею было всего 25 лет, жизнь резко разделилась на "до" и "после".

Сергей вспоминает: он тогда простыл, у него поднялась температура. Лечиться начал привычным парацетамолом, на который вдруг началась аллергия. Вызвал врачей, те заверили: аллергии нет, это корьевая краснуха. И продолжали снимать температуру парацетамолом. В результате спустя всего несколько дней молодого парня увезли в реанимацию.

А дальше началось то, что Сергей описывает одним, но емким словом "ад". Ему диагностировали синдром Лайелла — это редкая и самая сильная аллергическая реакция. У Сергея она возникла на тот самый парацетамол.

— Лайелла еще называют "синдром вареного мяса". Потому что организм буквально "скидывает" кожу и все слизистые. Кожа с меня сошла за 15 минут. Затем начался сепсис, атрофия мышц, с 82 килограммов я похудел до 37. Врачи были уверены, что я не выживу, и обезболивали морфином, — вспоминает мужчина.

Но Сергей не сдавался и упорно продолжал жить. Заново учился есть (слизистая со щек, языка, гортани тоже сошла, и есть нормальную пищу он просто не мог). Затем учился ходить — болезнь "съела" все мышцы. Как вспоминает сам Сергей, он прошел все отделения больницы, кроме разве что гинекологии.

— Тут встала новая проблема: из-за огромных доз морфина у меня развилась зависимость, начались ломки, агрессия, однажды я даже напал на медсестру. Поэтому меня стали привязывать к кровати. Психолог пришел ко мне лишь однажды — в палате на несколько человек, при врачах и медсестрах, он спросил меня: ну и что же вас беспокоит? Я тогда не ответил, сделал вид, что сплю, — рассказывает Сергей.

Он честно признается: адская боль и ужас здорового мужчины, осознавшего себя инвалидом, повлияли на психологическое здоровье. Дважды он задумывался о суициде, и это при том, что ему было ради кого жить: жена не отвернулась от Сергея, подрастал сын.

— Мне говорили — тебе проще, у тебя семья есть. А на самом деле это сложнее: хочется избавить жену и ребенка от обузы. Не один раз я обдумывал разные способы покончить с жизнью. Но вдруг в голову пришла мысль: не для того с меня с живого снимали кожу, чтобы я сам себя губил. Наверное, у меня есть предназначение, и я его обязательно найду! И все — с тех пор никаких суицидальных мыслей, а только движение вперед, — вспоминает Сергей.

Что такое подгляд, или Как стать трамвайчиком

Глядя на Сергея, сейчас догадаться о том страшном времени сложно. Кожные покровы полностью восстановились, шрамов почти не видно, он постоянно шутит. Это молодой, полный сил, спортивный мужчина, который, правда, постоянно в темных очках. Впрочем, это скорее его "фишка", из-за которой он больше напоминает кинозвезду, чем больного человека. Но это лишь с виду.

— Дело в том, что роговица — тоже кожный покров, а когда она регенерируется, появляются шрамы. В моем случае ресницы завернулись внутрь, изрезали роговицу, затем в раны попала инфекция и появились трофические язвы. Вставал вопрос об ампутации глазных яблок, чтобы уйти от адских болей — я не спал по четыре−пять дней. Чудом нам удалось добиться лечения в Москве. Там боль сняли, но зрение было уже не восстановить.

Сергей объясняет: несмотря на то что его зрение равно нулю, у него сохранился так называемый подгляд. Иногда он может различать силуэты предметов, видеть тени, черное на белом, например. Однако подгляд очень ограничен — такое сумрачное "зрение" может пропасть в любой момент из-за дуновения ветра (у Сергея стопроцентный синдром сухого глаза, то есть не вырабатывается собственная слеза, и он вынужден постоянно закапывать капли) или внезапно выросшей на веках реснички. Более того, из-за препаратов Сергей серьезно набрал вес, который вырос до 117 килограммов. В общей сложности Сергей пробыл в больницах около двух лет.

— Но опускать руки было некогда — дома молодая жена, сын, семью кормить надо. Я понял, что надо сгонять вес, приходить в форму. Сидеть со мной было некому, я постепенно привыкал сам себя обслуживать. Ох, сколько же я посуды побил! И все — на счастье, — смеется он.