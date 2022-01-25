На развитие коммунальной инфраструктуры Кавминвод направят 18 млрд рублей за пять лет

ПЯТИГОРСК, 25 января. /ТАСС/. Ряд крупных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры планируется реализовать в регионе Кавминвод. На это направят порядка 18 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

"Около 18 млрд рублей планируется направить на развитие коммунальной инфраструктуры региона КМВ в ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2024 года планируется реконструировать очистные сооружения канализации региона КМВ, введенные в эксплуатацию в 1986 году. Здесь обрабатываются сточные воды, поступающие из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, ряда населенных пунктов Предгорного округа, а также Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Сейчас Кавминводские ОСК работают на пределе своей мощности, подключение новых объектов капитального строительства к ним невозможно, что существенно сдерживает развитие региона, особенно туристической отрасли. Проектно-сметная документация уже разработана и направлена на госэкспертизу.

"В 2023-2025 годах запланировано расширить и реконструировать очистные сооружения канализации в городе Минеральные Воды. Введенные в эксплуатацию в 1956 году, они также вышли на предел проектной производительности и остро нуждаются в модернизации. По данному объекту в настоящее время изготавливается проектно-сметная документация", - добавили в министерстве.

По данным пресс-службы, в 2022 - 2026 годах планируется проложить вторую нитку междугороднего канализационного коллектора Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск. Объект также на стадии проектирования. Также глобальная модернизация ждет систему водоотведения Кисловодска, где планируется построить новый канализационный коллектор.

"В этом году мы занимаемся проектированием по указанным объектам. Финансирование - порядка 600 млн рублей - обеспечено за счет краевого и федерального бюджетов. Далее, имея на руках готовую документацию, совместно с Минэкономразвития России будем прорабатывать вопрос выделения средств непосредственно на реализацию этих проектов, в сумме необходимо около 18 млрд рублей. Каждый из объектов крайне важен для дальнейшего развития агломерации КМВ, поэтому рассчитываем на поддержку федерального центра", - заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко, слова которого приводятся в сообщении.