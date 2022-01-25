В Кисловодске в 2022 году начнут строить кино-концертный комплекс "Россия"

ПЯТИГОРСК, 25 января. /ТАСС/. Крупный кино-концертный комплекс "Россия" начнут строить в 2022 году в Кисловодске (Ставропольский край) на месте старого кинотеатра в центре города. Объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей, сообщил ТАСС во вторник глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске в 2022 году приступят к строительству кино-концертного комплекса "Россия". Приблизительная стоимость проекта - 3,7 млрд рублей", - сказал Моисеев, уточнив, что пока нет сроков окончания строительства.

По его словам, экспертиза проекта кино-концертного комплекса завершится в феврале. Проект подразумевает снос существующего кинотеатра и возведение нового современного здания. По проекту в комплексе появится четыре комфортных кинозала, концертный зал со сценой, лофты и пространства для молодежи, кафе. Также планируется создание подземной парковки на 300 мест и благоустройство прилегающей территории.

"Нам необходимо реализовать в Кисловодске проект по созданию не только городского кинотеатра с несколькими кинозалами, но и полноценного культурного центра, где смогут выступать городские коллективы, приглашенные звезды российской и мировой эстрады, проводить кинофестивали. Также у города есть большой потенциал по развитию делового туризма с возможностью проведения саммитов, конференций и форумов. Уверен, что наш новый комплекс станет лучшим на Ставрополье. В 2022 году приступим к сносу существующего здания кинотеатра "Россия", а затем к строительству нового дворца культуры", - сказал глава Кисловодска.