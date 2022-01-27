Около 500 дворов и 150 общественных территорий благоустроят в КЧР до 2024 года

ЧЕРКЕССК, 27 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) благоустроят более 150 общественных и около 500 дворовых территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года, сообщила в четверг ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесии Зульфира Батчаева.

"До 2024 года в Карачаево-Черкесии будет благоустроено 488 дворовых и 151 общественная территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В текущем году запланировано благоустройство 50 дворовых и 13 общественных территорий в 22 муниципальных образованиях республики", - сказала замминистра.

Она отметила, что в рамках работ будет проведена установка лавочек и урн, устройство асфальтового покрытия проездных и пешеходных путей, монтаж уличного освещения, а также установка детских, игровых и спортивных площадок с резиновым покрытием. В настоящее время муниципальными образованиями ведется работа по заключению контрактов с подрядными организациям для проведения работ. Батчаева добавила, что в 2021 году в рамках программы проведено благоустройство 51 двора и 11 общественных территорий.

"Благоустройство дворовых и общественных территорий не только позволит сделать данные территории удобным местом для прогулок и отдыха на свежем воздухе, но и позволяет привлечь граждан в реализацию мероприятий по благоустройству, а также активизировать участие жителей в решении вопросов местного значения. Кроме того, мы улучшаем санитарное состояние таких зон", - обратила внимание замминистра.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.