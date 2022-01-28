Капитальный ремонт школ проведут в 16 территориях Ставрополья за два года

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Федеральная программа капитального ремонта школ позволит обновить здания учебных учреждений в 16 территориях Ставропольского края до конца 2023 года. Помимо ремонта в школах будут обновлять оборудование и мебель, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Заключено соглашение между Министерством просвещения РФ и правительством Ставрополья о предоставлении региону в 2022-2023 годах субсидии на капитальный ремонт 24 школ в 16 территориях. <…> В рамках капремонта также будет проведена закупка учебного оборудования, мебели, улучшение характеристик противопожарной и антитеррористической защиты", - говорится в сообщении.

Господдержка позволит значительно увеличить темпы ремонта школ в регионе. "В прошлые годы нам удавалось капитально ремонтировать лишь по несколько школ в год. Теперь, благодаря инициированной президентом РФ программе, у нас есть возможность многократно расширить охват этой работой. Для этого необходимо вовремя подготовить документацию и лично контролировать ход ремонта на всех этапах", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Глава региона поручил профильным ведомствам предусмотреть благоустройство пришкольных территорий в учреждениях, где запланирован капитальный ремонт. В ближайшее время регион начнет подготовку заявок на участие в программе в последующие годы. Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщал, что потребность в финансировании для капитального ремонта школ на Ставрополье предварительно составляет около 4 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения РФ, будут отремонтированы порядка 1,5 тыс. школ.