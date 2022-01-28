Противолавинную галерею на Транскаме отремонтируют к концу года

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт противолавинной галереи на 90-м километре Транскавказской автомагистрали возле границы с Южной Осетией будет завершен к концу года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы региона Сергея Меняйло с руководителем федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

"К концу текущего года федеральные дорожники завершат капитальный ремонт противолавинной галереи на 90-м км Транскавказской автомагистрали близ границы с Южной Осетией. С начала работ в апреле 2020 года дорожники построили подпорную стену из более чем 350 буронабивных свай для укрепления склонов. Длина удерживающей конструкции составила почти 270 м", - говорится в сообщении.

Следующим этапом работы на Транскаме станет замена дорожной одежды с устройством покрытия из тяжелого бетона толщиной 20 см. Внутреннюю поверхность сводчатой конструкции из гофрированной стали обработают двойным слоем огнезащитного состава. На объекте дополнительно оборудуют вентиляцию, средства автоматики и противопожарную сигнализацию, а также установят телефонную связь для оперативных звонков в круглосуточный диспетчерский пункт управления.

Кроме того, дорожники отремонтируют инженерные системы, электроосвещение, видеонаблюдение, устроят очистные сооружения и нанесут разметку.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.