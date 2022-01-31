В Ингушетии в рамках акции "Сад памяти" высадят 60 тыс. деревьев до конца года

МАГАС, 31 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии в 2022 году намерены высадить 60 тыс. деревьев разных пород в рамках международной акции "Сад памяти", говорится в сообщении Минприроды региона.

"В начале весны 2022 года мы по традиции присоединимся к международной акции "Сад памяти". В этом году мы рассчитываем высадить в республике 60 тыс. деревьев ясеня, липы и акации. Предпочтение мы отдаем именно медоносным видам деревьев, в том числе для развития пчеловодства в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также властями региона на данный момент рассматривается возможность посадки декоративных растений в рамках акции.

"Ежегодно мы наращиваем темпы, и если в 2021 году нами было высажено более 50 тысяч деревьев, то в этом году мы высадим 60 тысяч. Надеемся не сдавать позиций и ежегодно увеличивать объемы высаженных саженцев", - добавили в пресс-службе.

Цель акции "Сад памяти" - высадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции также Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства.