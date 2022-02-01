КБР получит 120 млн на создание "умных" спортплощадок и модульных спортзалов за три года

НАЛЬЧИК, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Кабардино-Балкарии (КБР) 120 млн рублей на строительство "умных" спортплощадок и модульных спортзалов в течение трех лет, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Кабардино-Балкарской Республике из федерального бюджета в ближайшие три года будет выделено 120 млн рублей на создание модульных спортивных залов и "умных" спортивных площадок. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе построят современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Работа ведется в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт", который входит в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта". Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.

В Кабардино-Балкарии активно реализуется федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", отмечено в сообщении. В республике работают 47 спортивных школ, центр спортивной подготовки сборных команд КБР и профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик", 16 спортивных организаций имеет статус школ олимпийского резерва. По информации Минспорта КБР, количество жителей республики, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 48%, к 2024 г. этот показатель планируется довести до 58%.