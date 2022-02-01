В Пятигорске к июлю отремонтируют мост через Подкумок на трассе "Кавказ"

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Мост через реку Подкумок на трассе "Кавказ" в Пятигорске в Ставропольском крае отремонтируют к концу июля. В связи с этим дорога будет закрыта с 1 марта, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"С 1 марта 2022 года мостовики приступят к капитальному ремонту искусственного сооружения по объездной улице городского округа Пятигорска близ станицы Константиновской (371-й км федеральной автодороги Р-217 "Кавказ). Существующий мост не справляется с современными нагрузками и нуждается в обновлении. <…> Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе капремонта специалисты восстановят опоры, заменят пролетное строение и дорожную одежду двухполосного сооружения. Кроме того, во избежание размыва моста укрепят русло реки.