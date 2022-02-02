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Масштабную модернизацию тепловых сетей проведут в Ставрополе в 2022 году

На реконструкцию сетей направят около 180 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Модернизацию центрального теплоснабжения Ставрополя проведут в 2022 году. Вложения в реконструкцию составят 180 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"Инфраструктуру центрального теплоснабжения краевой столицы в 2022 году ждет масштабное обновление. На реконструкцию сетей в рамках реализации инвестиционной программы направят около 180 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предполагается, что модернизация позволит обеспечить жителей города бесперебойной и качественной подачей ресурса. "Планируем технически перевооружить системы десяти котельных, а две котельные предстоит перенести из подвальных помещений многоквартирных жилых домов. Кроме того, заменим 1,5 км тепловых сетей, выходящих от девяти котельных, три из которых - магистральные, соединяющие целые районы Ставрополя", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Ставрополь - крупнейший город Ставропольского края, население превышает 450 тыс. человек. В городе идет активное строительство новых жилых микрорайонов. Власти края и города реализуют инвестиционные программы по модернизации существующих и строительству инфраструктурных систем для обеспечения города необходимыми коммунальными ресурсами.

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