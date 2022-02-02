Работы в Доме-музее Вахтангова во Владикавказе планируется завершить до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Работы по созданию Дома-музея Евгения Вахтангова в здании во Владикавказе, где родился и рос артист, планируется завершить до конца 2022 года. Об этом сообщил ТАСС директор Московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок во время поездки в Екатеринбург.

"Мы делаем там [во Владикавказе] культурный центр Вахтангова с небольшим театрально-концертным залом и залом для размещения экспозиции. Я думаю, очень хотел бы надеяться, что до конца этого года мы эту историю завершим", - поделился Крок.

Он отметил, что дом уже расселен - все 13 собственников коммунальных квартир получили новое комфортное жилье, приобретенное театром. "Сейчас в доме идут активно ремонтные работы, мы сделали проект", - уточнил собеседник агентства.

Во Владикавказе в двухэтажном доме по улице Армянская/ Ч. Баева, 2/17 Вахтангов родился и провел первые 20 лет жизни. Ранее сообщалось, что Театр Вахтангова планирует реализовывать на площадке совместные проекты с Русским театром Владикавказа, Национальным театром Осетии и другими творческими коллективами республики.