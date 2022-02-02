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Работы в Доме-музее Вахтангова во Владикавказе планируется завершить до конца года

По словам директора Московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока, все 13 собственников коммунальных квартир получили новое комфортное жилье, приобретенное театром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Работы по созданию Дома-музея Евгения Вахтангова в здании во Владикавказе, где родился и рос артист, планируется завершить до конца 2022 года. Об этом сообщил ТАСС директор Московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок во время поездки в Екатеринбург.

"Мы делаем там [во Владикавказе] культурный центр Вахтангова с небольшим театрально-концертным залом и залом для размещения экспозиции. Я думаю, очень хотел бы надеяться, что до конца этого года мы эту историю завершим", - поделился Крок.

Он отметил, что дом уже расселен - все 13 собственников коммунальных квартир получили новое комфортное жилье, приобретенное театром. "Сейчас в доме идут активно ремонтные работы, мы сделали проект", - уточнил собеседник агентства.

Во Владикавказе в двухэтажном доме по улице Армянская/ Ч. Баева, 2/17 Вахтангов родился и провел первые 20 лет жизни. Ранее сообщалось, что Театр Вахтангова планирует реализовывать на площадке совместные проекты с Русским театром Владикавказа, Национальным театром Осетии и другими творческими коллективами республики.

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