Во Владикавказе к началу весны отремонтируют все основные мосты города

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Владикавказа отремонтируют к 1 марта все шесть основных мостов города, среди них первый в России чугунный. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации местного самоуправления (АМС).

"До 1 марта текущего года администрация города Владикавказа завершит ремонт шести мостов, два из которых - Чугунный и в створе улиц Чкалова-Мамсурова - уже реконструированы", - сказал собеседник агентства.

Чугунный мост во Владикавказе - первый в России мост из чугуна, который был построен в 1863 году. Там обустроена пешеходная зона, отремонтированы несущие и ограждающие конструкции, сделана подсветка.

В настоящее время ведутся работы по ремонту моста на улице Пожарского. Восстанавливаются перильное железобетонное ограждение, перильное железное ограждение, несущие конструкции. Они обрабатываются специальным антикоррозийным составом, а потом прячутся в бетон, что предотвращает их разрушение.

После завершения всего объема работ планируется подсветка арочных конструкций Кировского моста. Пешеходный мост, ведущий от гостиницы "Владикавказ" в Центральный парк культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова, тоже будет отремонтирован к весне. В настоящее время на нем уже почищены несущие конструкции, которые также будут окрашены специальным составом.