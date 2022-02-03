Более 660 домов расселят в Чечне по программе ликвидации аварийного жилья

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют расселить более 660 многоквартирных домов по новой программе ликвидации аварийного жилья, что позволит полностью решить проблему в регионе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики по итогам встречи Рамзана Кадырова с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

"Стороны обсудили вопросы финансирования мероприятий по ликвидации жилищного фонда Чеченской Республики, признанного аварийным до 1 января 2021 года. В настоящее время аварийный жилищный фонд Чеченской Республики составляет 664 МКД, общей площадью 337,37 тыс. кв. м, в которых проживают 22 тысячи человек. Как сообщил Глава Чеченской Республики, возможность реализовать в рамках новой программы мероприятия позволит достичь показателя 100% ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным", - говорится в сообщении.

В ходе встречи глава Чечни также отметил необходимость в финансировании из федерального бюджета строительства моста через реку Терек у станицы Наурской и приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Долинск - Зебир-Юрт - Мекенская, протяженностью 35,4 км, а также выделение дополнительного финансирования на реконструкцию и строительство аэропорта Грозный (Северный).

"В свою очередь, Марат Хуснуллин отметил успехи региона в реализации ряда национальных проектов, в том числе досрочное завершение программы переселения из аварийного жилья. Вице-премьер заверил в дальнейшей поддержке и содействии в вопросах устойчивого развития региона и пообещал посетить Чеченскую Республику", - добавили в пресс-службе.

Чеченская Республика досрочно выполнила программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В 2021 году благодаря ускоренной реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" в новое жилье были переселены свыше 2 тыс. человек.