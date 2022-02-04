Около 180 школ капитально отремонтируют в КБР за пять лет

НАЛЬЧИК, 4 февраля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) утвержден проект модернизации школьной системы образования, предусматривающий ремонт почти 180 зданий до конца 2026 года Соответствующий документ принят в пятницу на заседании кабмина региона, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"Утвержден региональный проект "Модернизация школьной системы образования в КБР", рассчитанный на 2022-2026 годы. Согласно проекту в 176 зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций будет проведен капитальный ремонт, учебные кабинеты оснастят современным оборудованием. Первые 50 зданий капитально отремонтируют до 2023 года, на что предусмотрено порядка 124 млн рублей", - говорится в сообщении.

Субсидии направят и в детские школы искусств республики. В рамках регионального проекта "Культурная среда" в 2022 году планируется отремонтировать Детскую музыкальную школу №2 города Нальчика, в течение 2022-2023 годов - Детскую школу искусств города Прохладный. Общий объем финансирования работ составит около 50 млн рублей, уточнили в правительстве КБР.