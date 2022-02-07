В Каспийске открыли роддом после капитального ремонта

МАХАЧКАЛА, 7 февраля./ТАСС/. Открытие после капитального ремонта роддома состоялось в Каспийске, где уже на свет появился первый новорожденный, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Каспийска Луиза Ахмедова.

"В открытом сегодня после капитального ремонта роддоме города Каспийска родился первый ребенок. Первые роженицы начали поступать в отремонтированное медучреждение уже сегодня утром. В настоящее время в стационаре находится три пациентки", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, строительные работы удалось завершить при поддержке регионального Минздрава. "В настоящее время родильный дом Каспийска представляет собой светлый и комфортный 3-этажный корпус, рассчитанный на 90 коек с собственными реанимационными отделениями для родильниц и новорожденных", - добавила Ахмедова.

Как сообщает Минздрав Дагестана, в ближайших планах дополнительное оснащение роддома современным медицинским оборудованием.