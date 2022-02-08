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В центре "Мой бизнес" Северной Осетии самозанятым бесплатно делают видеоролики

Специалисты разрабатывают концепцию ролика-презентации индивидуально для каждого клиента

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Презентационные ролики для самозанятых бесплатно изготавливают в центре "Мой бизнес" Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкномразвития республики.

"В центре "Мой бизнес" РСО-Алания появилась новая услуга - изготовление презентационных роликов для самозанятых. Специалисты готовы бесплатно разработать концепцию и снять видеоматериал с учетом профиля деятельности, целевой аудитории и пожеланий клиента", - говорится в сообщении.

За новой услугой в центр обращаются не только индивидуальные предприниматели, владельцы предприятий и организаций разных форм собственности, но и самозанятые. Обязательным условием для получения этой услуги является официальная регистрация в качестве самозанятого.

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