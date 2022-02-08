На Архызе впервые определили самых быстрых инструкторов по горным лыжам в СКФО

ЧЕРКЕССК, 8 февраля. /ТАСС/. Спортивный любительский турнир среди инструкторов горнолыжных курортов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) прошел на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Впервые на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике прошел спортивный любительский турнир среди инструкторов. Участниками первого открытого Кубка "Архыз Мастерс" стали 60 инструкторов, работающих на горнолыжных курортах Северного Кавказа. Лучших во владении горными лыжами определяли в дисциплине слалом-гигант.

Перед участниками стояла задача прийти к финишу первыми, проехав через все "ворота" дистанции с наименьшим временем. Лыжники соревновались в 12 зачетных группах, куда вошли инструкторы от 20 до 70 лет. Отдельная номинация в мужском и женском зачете - "Лучшее время трассы".

Кубок за лучшее время среди мужчин завоевал Умар Хатуев. А в женском зачете лучшее время у Маргариты Блохиной. Все, кто поднялся на пьедестал "Архыз Мастерс", получили сертификаты от магазина "Спортмарафон" и денежные призы. Обладателям первых мест в своих категориях также вручили ски-пассы Архыза.

Гонки прошли на "синей" трассе курорта № 12 "Атмосфера", где уже не раз выступали сильнейшие горнолыжники страны в рамках кубка и чемпионата России. "Отдельно благодарим службу эксплуатации курорта Архыз за отлично подготовленную трассу, которая, несмотря на то, что морозных дней не было, выдержала весь соревновательный день, полностью отвечала требованиям гонок. Отличный фирн, уклон, уровень снега", - отметил руководитель Федерации горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики Вячеслав Греков.

В АО "Кавказ.РФ" уточнили, что в настоящее время прорабатывается возможность проведения на курорте соревнований для инструкторов по сноубордингу

О курорте

Горнолыжный сезон на курорте Архыз длится с декабря по апрель. После короткого межсезонья наступает время горных походов, путешествий к ледниковым озерам в пешей доступности и купания в горных водопадах. Ежегодно сотрудники курорта прокладывают новые экологические тропы, а резиденты развивают летние сервисы. Отели предлагают оздоровительные программы и SPA с открытыми бассейнами.

Архыз - стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Курорт был построен за 2,5 года. Он ориентирован на активный семейный отдых.

Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%. В сезоне 2020-2021 годов трассы были открыты для катания с 28 ноября по 25 апреля, турпоток за это время составил 565 тыс. человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019-2020 годов.